Pandemi sanata engel olamadı

Pandemi döneminde öğrencilerin hazırlamış olduğu sanatsal çalışmalar MNG AVM’ de sergileniyor.

Özel Bilge Koleji öğrencilerinin aylarca üzerinde çalıştıkları; tual, vitray, ebru, quilling ve ahşap boyama sanat dallarına ait resim sergisi 171819 Eylül tarihleri arasında MNG AVM’de sergilendi.

Görsel sanatları öğretmeni Nurdan Kavaz’ın destekleriyle hayal dünyalarını bir kağıda, tuale döken öğrenciler ortaya güzel sanat eserleri meydana getirdiler. Üç gün sürecek olan bu sergideki amaç öğrencilerin hayal dünyasını genişletip bunları açığa vurmak.

Resim öğrencilerin kendilerini ifade etme biçimidir. Bu çalışma öğrencilerin konsantrasyon gücünü ve öz güvenlerinin artmasını olumlu yönde etkilemesi hedeflenmektedir.

Eğitimöğretim programlarına sistemli ve yoğun bir şekilde devam eden Özel Bilge Koleji, tüm bu yoğun özel ders ve etütlerinin eşliğinde resim, müzik ve sporsal faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Öğrencilerinin zihinsel gelişimlerinin yanında duyuşsal davranışlarına olumlu yönde etki edebilmek ve kişiliklerini zenginleştirip düşündükleri veya hayal ettikleri durumları gerçekleştirebilmeleri için her anlamda destek oluyorlar.

Özel Bilge Koleji öğrencilerinden resim sergisine 18 eserle katılan Zeynep Mina Karahan, pandemi döneminde ona desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen Özel Bilge Koleji öğretmenlerinden Nurdan Kavaz’a çok teşekkür ettiğini söyledi.

Sanatı çok ayrı bir statüde değerlendiren Özel Bilge Koleji pandemi döneminde de çalışmalarına ara vermedi. Uzun çalışmalar sonucu büyük emek veren öğrencilerin sanat eserleri 171819 Eylül tarihleri arasında sanatseverleri ve velilerini bekliyor.

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