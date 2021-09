Vali Okay Memiş’in Gaziler günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş mesajında, “Türk milletinin onuru saygıdeğer gazilerimiz gününüz kutlu olusun” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ e 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilişinin 100. yıl dönümü, aynı zamanda 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Okay Memiş mesajında şunları kaydetti;

“19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi milleti adına vefa duygusunun en güzel örneğini göstererek, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal rütbesi ve gazi” unvanını verilmiştir. O’na milletçe duyulan güven ve şükranın anlamlı bir ifadesidir. Büyük Atatürk, “Hürriyet ve İstiklal benim karakterimdir” Sözüyle, milletimizin hür ve bağımsızlık yaşama azmini en güzel şekilde ifade etmişlerdir.

Değerli Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin aşaan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk fedakârlığının ölümsüz kahramanlarıdır.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Aziz Milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiştir. Vatan, Millet ve Bağımsızlık uğruna yaşayıp, bu yolda gözünü kırpmadan canını ortaya koyan büyük kahramanlar vatan size minnettardır.

Saygıdeğer Gazilerimiz; sadece yaşarken eğil, bu Aziz Millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe, bu topraklarda aşaan herkes için bir onur ve şeref vesilesidir. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve Gazilerimiz; toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir.

Millet olarak dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda akan kanların hesabının sorulduğu ve bundan böylede mutlak suretle sorulacağından eminiz. Al rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı şanlı bayrağımız Allah’ın inayet ve yardımıyla sonsuza dek dalgalanmaya devam edecektir.

Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunarak, 19 Eylül Gaziler Günü’ nü en kalbi duygularımla kutluyorum.”

