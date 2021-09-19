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Erzurum’da “Av yaban hayatı faaliyetleri, drone kullanımı ve foto kapan kurulumu” semineri düzenlendi

İHA

Erzurum’da “Av yaban hayatı faaliyetleri, drone kullanımı ve foto kapan kurulumu” semineri düzenlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Av Yaban Hayatı Faaliyetleri, Drone Kullanımı ve Foto kapan Kurulumu” hizmet içi semineri Erzurum da gerçekleştirildi.
Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Merkezinde gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün uluslararası sözleşmelere imza atan önemli bir yapıya sahip olduğunu belirterek seminerle birlikte, personelin bilgi ve verimliliğinin arttırılmasını amaçladıklarını söyledi. Gün, “4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde avlanma ve avcılıkla ilgili koruma, kontrol, denetim iş ve işlemlerini yürütmek adına gerçekleştirdiğimiz ve Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan Kars, Bayburt, Bingöl illerimizi kapsayan seminerimizi Erzurum’da gerçekleştirdik. İl müdürlerimiz ve av koruma kontrol birimlerinde ki görevli arkadaşlarımızla özellikle Erzurum, Erzincan ve Bingöl illerimizde başta olmak üzere bölgemizdeki diğer illerimizde de vuku bulan ve kaçak bir şekilde yapılan yaban keçisi avcılığının önüne geçebilmek ve bu habitatı korumak adına neler yapabileceğimize yönelik, ava açık ve kapalı bölgelerin korunması ve denetim altında tutulması için alınması gereken önlemler başta olmak üzere birçok konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Bununla birlikte tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurtarma ve sahipsiz ve güçten düşmüş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvanların korunması ve hayat şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaçladığımız seminerimize katkıda bulunan 15. Bölge Müdürlüğümüz tarafından da teknik eğitimi kapsayan bir saha çalışması uyguladık. Böylelikle kurumumuz bünyesinde görev yapan teknik personelimizin, foto kapan kurulumu ve drone kullanımı eğitimlerini eksiksiz bir şekilde alarak görevlerini daha güzel şekilde ifa etmelerini hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz seminerde bizler, katılımcılarımıza detaylı bilgiler vererek sorularına da cevaplar bulmaya çalıştık” dedi.
Üç gün süren seminerin oldukça verimli geçtiğine inandığını dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Eyyüpoğlu ise özellikle saha çalışmalarına yönelik bir eğitim semineri yapmayı planladıklarını dile getirerek, “Öncelikle Hizmetiçi Eğitim Müdürlüğümüze son derece modern tesislerini bizlere açtığı için, Uzundere ilçe Belediyemize de saha çalışmalarına verdiği katkıdan ötürü teşekkür ediyorum. Kaçak ve usulsüz avlanma sonucunda uluslararası bir doğa sorunu haline gelen yaban hayatının geleceğinin tehlikeye düşmesi endişesi ile karşı karşıyayız. Bir taraftan kaçak avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken diğer taraftan da ekip arkadaşlarımızın bu mücadelede daha etkin görev alması için dron ve fotokapan kurulumu gibi teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmalarını istiyoruz. Erzurum başta olmak üzere bölge illerimiz yaban hayvan çeşitliliği açısından son derece zengin bir coğrafik yapı arz ediyor. Bu yaşamın devamlılığını ve korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün av koruma kontrol faaliyetlerinde teknolojinin aktif olarak kullanılması talimatlarına ilişkin Uzundere ilçemizde Foto kapan kurulumu ve Drone eğitimini sahada yapmayı uygun gördük. Böylelikle katılımcılarımızın ve çalışanlarımızın sahayı daha yakından tanımalarını sağlayarak pratik eğitimlerini almalarını sağladık” dedi.
Seminer sonrasında Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından katılımcılara sertifika verildi.

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