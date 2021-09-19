Erzurum´da Uluslararası Offroad Oyunları nefes kesti



Şifanur TAVUS / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 230 aracın katıldığı Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Offroad Oyunları hayacanlı anlar yaşattı. Zorlu parkurları özel yapım araçları ile aşan pilotlar, izleyiciler tarafından alkışandı.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı oyunlar, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 1900 metrekarelik özel parkurda gerçekleştirildi. Yurttan 70 şehrin yanı sıra Almanya, Hollanda, Gürcistan ve Danimarka'dan gelen 230 araç pilotu, 4x4 araçlarıyla başlangıç çizgisinden bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Erzurum Macera OffRoad Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilen yarışlara ilgilinin beklenenin çok üstünde olduğunu belirtti. Yarışmaları izlemeye gelenlerinde çok olduğunu ifade eden Toptaş, "İkincisini düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Geleneksel Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Offrad Oyunları'na 70 ilden 4 ayrı ülkeden 230'un üzerinde araçla kıyasıya bir mücadele vereceğiz. Yaklaşık 180 araç yarışacak. Akşama kadar sürecek yarışlar ödül töreniyle sona erecek. Yarış parkuru yaklaşık 1900 metre etaplı bir parkur ve tek turla tamamlanacak" diye konuştu.

Oyunlara Hatay'dan katılan ve yardımcı pilotluk yapan Banu Demirkent (41), "Beş yıldır bu maceranın içindeyim. Güzel ve heyacanlı geçiyor. Pilotluk da yapıyorum. Katıldığım yarışlarda birinci ve ikinciliğim var. Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz ve şehri canlandırıp heyecan katarak geri dönüyoruz. Bugünkü yarışlarda erkek olan pilot arkadaşıma yardımcı olacağım" dedi.

Özel hazırlanan zorlu parkurları aşan pilotlar izleyiceler tarafından alkışlanarak destek verildi. Türkiye'nin dört bir tarafından Erzurum'a gelen offroad tutkunları güzel bir gün geçirdi. Pistte yarışan araçları yaklaşık 2 saattir izleyen ancak yarışların henüz başlamadığını sanan Elif Sivaslı ise "Yarışlara ilk defa izleyeceğim. Ama bundan sonra sürekli katılmayı düşünüyorum. Çok zevkli" dedi.

Özel hazırlanan zorlu parkurları aşan pilotlar izleyiceler tarafından alkışlanarak destek verildi. Türkiye'nin dört bir tarafından Erzurum'a gelen offroad tutkunları güzel bir gün geçirdi.

Bugün akşam yapılacak yarışlarla tamamlanacak organizasyonda dereceye girenler ödüllendirilecek.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS

2021-09-19 13:25:23



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