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Aziziye’de açılış coşkusu Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı

İHA

Aziziye’de açılış coşkusu Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı

Aziziye Belediyesi’nin yatırım açılışları Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı ile başladı.
Dadaşkent’te yapılan devasa büyüklükteki tematik park, hafta sonunda düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Erzurum protokolünün akın ettiği açılışta yerel yönetimler arasındaki uyuma vurgu yapıldı, AK Parti’nin yerel yönetimlere kazandırdığı güce dikkat çekildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Yatırım sezonuna damga vurduğumuz proje ve eserleri halkımızla buluşturmanın zamanı geldi” diyerek, açılışlar serisini başlattıklarını bildirdi.
Protokolün ilgisi yoğundu
Doğu’nun ilk tematik, trafik eğitim ve eğlence parkının açılışına Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanvekili Osman Yıldız, AK Parti’nin İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, AK Parti ile MHP’nin Aziziye, Palandöken ve Yakutiye İlçe Başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, il müdürleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aziziyeli vatandaşlar ve çocuklar katıldı.
Yerel yönetimlere yeni bakış açısı
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Aziziye Halk Eğitim Merkezi Çocuk Halk Oyunları Ekibi’nin folklor gösterisiyle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti iktidarları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetimlere kazandırdığı yeni kimlik ve yeni bakış açısına dikkat çekti. Başkan Orhan, “Ürettiğimiz hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projelerle giderek cazibe merkezi haline gelen Aziziye’mizi, her geçen gün geliştirmeyi, büyütmeyi ve dönüştürmeyi kendimize hedef olarak belirledik” dedi.
Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nın Aziziye’ye kazandırılmasında katkıları olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden eden Başkan Orhan, Bugün yapacağımız açılışla esasen Aziziye ilçemize kazandırdığımız yatırımların sadece ilk perdesini aralamış olacağız. İlçemize kazandırdığımız; Engelsiz Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kapalı Pazar Kompleksimizin, Ilıca’da konuşlandırdığımız Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezimizin, Yine Ilıca’da inşa ettiğimiz Belediye Hizmet Binamızın, Dadaşkent’e kazandırdığımız Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun, Yeşilay konseptli parkımız, millet bahçelerimiz ve ilçemize kazandırdığımız yeni sosyal yaşam alanlarımızın ve yıllık yaklaşık olarak 1 milyon 850 bin kilovatsaat elektrik üreteceğimiz Güneş Enerji Santrallerimizin açılışını da, önümüzdeki günlerde yine hep birlikte yapacağız” diye konuştu.
Aydemir: Bunlar özel eserler
AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat’ın da birer konuşma yaptığı açılış töreninde AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de özel vurgularda bulundu. AK Partili belediyelerin yurdun dört bir yanına olduğu gibi, Erzurum’a da birbirinden kıymetli eser ve yatırımlar kazandırdığını dile getiren Aydemir, Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nın da işte bu eserlerden birisi olduğunu ifade etti.
Açılış töreninde Erzurum Valisi Okay Memiş de, belediyeler arasındaki hizmet uyumu ve yatırım yarışından bahsetti. Memiş, “Erzurum’daki belediyelerimizin açılışlarına tanıklık etmek ve onları bir hizmet yarışı içerisinde görmek mutluluk verici. Ben bu uyumdan, heyecandan ve çalışkanlıklarından dolayı belediye başkanlarımızı kutluyorum. Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Bey’i de, Aziziye için gösterdiği gayret, yatırım ve proje seferberliğinden dolayı kutluyorum” dedi.
Protokol bisiklet turu attı
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nda protokolün çıktığı bisiklet turu ise, görülmeye değer oldu. Vali Okay Memiş, Milletvekili İbrahim Aydemir ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan başta olmak üzere protokolün neredeyse tamamının katıldığı bisiklet turunda birbirinden renkli görüntüler oluştu. Çocuklara horoz şekeri, gençlere ise hediye internet kartlarının dağıtıldığı açılış töreninde, parka gösterilen ilgi ise, en üst düzeydeydi. Vatandaşlardan tam not alan Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nın açılışını ilerleyen günlerde diğer yatırımlar izleyecek.

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