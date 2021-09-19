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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpik sporcular artık Atatürk Üniversitesi'nde ölçüm ve testten geçecek

İHA

Olimpik sporcular artık Atatürk Üniversitesi'nde ölçüm ve testten geçecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Atatürk Üniversitesi, Buz pateni olimpik takımı ve sporcularının ölçüm ve testlerinin, Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılması için işbirliği ve protokol anlaşması imzaladı.
Sporun ve bilimin aynı yerde buluştuğu, Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye Buz Pateni olimpik sporcuları içinde ölçüm ve test yapacak. Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu başkanlığı ortaklaşa işbirliği ve protokol sözleşmesi imzaladı. Son 4 olimpiyata sporcu gönderen Buz Pateni Federasyonu daha önce yurt dışında almış olduğu test ve ölçüm hizmetlerini artık Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezinde alacak. Daha önce bu hizmetleri alabilmek için yurtdışına gittiklerini ve bu tür hizmetlerin ülkeye çok katkısının olacağını söyleyen Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, “Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu bu hizmet bizim ve sporcularımız çok önemlidir. Bu hizmet ülkemiz içinde çok kıymetlidir çünkü daha önce bizim böyle imkânlarımız olmuyordu. Yurt dışına giderek bu destekleri ve hizmetleri alabiliyorduk” dedi.

“Sporcularımızın girdiği testlerden ciddi sonuçlar aldık”
Atatürk Üniversitesinin kendisine verecekleri hizmetin çok önemli olduğunu belirten Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, “Olimpik sporcularımız şu anda Erzurum’dalar ve olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Burada testlere girdiler ve bu testlerden çok ciddi geri dönüşler aldık. Atatürk Üniversitesiyle yapmış olduğumuz bu iş birliği devam edecek. Biz Buz Pateni Federasyonu olarak son 4 olimpiyata sporcu göndermiş bir federasyonuz. Bu 4 olimpiyatta Buz Federasyonunun sporcuları Türkiye’yi temsil ettiler. Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu bu hizmet bizim ve sporcularımız çok önemlidir. Bu hizmet ülkemiz içinde çok kıymetlidir çünkü daha önce bizim böyle imkânlarımız olmuyordu. Yurt dışına giderek bu destekleri ve hizmetleri alabiliyorduk. Türkiye’de birkaç tane bu şekilde merkez vardır. Erzurum gibi kış sporlarında önemli bir şehir bu merkezin önemini yakında çok iyi anlayacaktır” dedi.

“Buz Pateni Federasyonu ile anlaşmamızdan memnunuz”
Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile yapmış oldukları anlaşmadan memnun olduklarını kaydeden Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Keskin, “Atatürk Üniversitesi son 4 yıldır yeniden yapılanma sürecinde ve sistemlerimiz tamamını yeniliyoruz. Buradaki temel felsefe sadece eğitim ve araştırma yapan bir üniversite olmak değildir. Üniversitemiz halka açık hizmetler veren, eğitim araştırmaya ve toplumsal hizmeti kapsayan yeni bir metotla topluma daha çok katkı sağlayacak bir projeye geçiyor. Buradaki merkezimizde bu amaçla kuruldu. Türkiye Buz Pateni Federasyonumuzla yapmış olduğumuz anlaşmadan ise çok memnunuz” açıklamalarında bulundu.

“Sporun ve bilimin buluştuğu bir merkeze sahibiz”
Buz Pateni Federasyonu olimpik takım sporcularının test ve ölçümlerini artık Atatürk Üniversitesinde yaptıracağını söyleyen Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü Fatih Kıyıcı, “Buradaki toplantımızın asıl amacı Atatürk Üniversitesinin özellikle kış sporları üzerindeki etkisi ve bilime katkısının öneminin vurgulandığı bir toplantı. Türkiye Buz Pateni Sporları Federasyonu bizim projelerimizi değerli buldu ve olimpik takım sporcuları başta olmak üzere test ve ölçümlerini burada yaptırmaya başladılar. Biz bu noktada merkezimize sporun bilimle buluştuğu yer diyoruz. Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezimiz, üniversite içerisinde büyük öneme sahip ve spora da büyük ölçüde yatırımlar yapıldı. Yatırım yapılırken de KUDAKA ve Atatürk Üniversitesi ortaklaşa çalışmalar yaptı. Bu bir başlangıç önümüzdeki yıl kış olimpiyatları var Pekinde, orası içinde Türkiye Buz Spor Federasyonumuza, merkezimizde büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

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