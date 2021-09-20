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Dünyada bileği bükülmeyen Türk, kırılamayacak rekora gidiyor

DHA

Dünyada bileği bükülmeyen Türk, kırılamayacak rekora gidiyor


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- PARA-armwrestling bilek güreşinde ilk derecesini, 2010'da ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak elde eden, 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven'in (42) dünyada sağ ve sol kolda 8 yıldır bileğini büken olmadı. Bu yıl 9'uncu madalyasını almak üzere Litvanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Seven, "Rekor bende ama kırılması zor bir rekora sahip olmak istiyorum" dedi.
Henüz 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, hayata sporla tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran ve katıldığı her şampiyonada rakiplerinin korkulu rüyası olan Erzurumlu Gökhan Seven, her iki kolda sayısını hatırlamadığı Türkiye, 8 dünya, 9 Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonluğu elde etti. Pandemiden önce transfer olduğu İstanbul Fatih Belediyesi Haliç Su Sporları Spor Kulübü adına yarışan Gökhan Seven, salgın nedeniyle uzun aradan sonra ağustosta Çankırı'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda altın madalya kazanıp, 2010 yılından itibaren 'yenilmezlik' unvanını korudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden memur olarak emekli olan Seven, kentte bedensel engelli tekerlekli sandalye basketbol ve curling takımlarını da kurdu.
'KIRILMASI ZOR REKORA İMZA ATMAK İSTİYORUM'
Ekim ayında Litvanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na, kendisine ait spor salonunda çalışan Gökhan Seven, "Bilek güreşi milli sporcusuyum. 2006 yılından bu yana bilek güreşi sporuyla uğraşıyorum. Bugüne kadar sağ ve sol kolda 8 dünya, 9 Avrupa, 2 de Asya şampiyonluğum var. 2010 yılından bu yana sağ ve sol kolda üst üste Türkiye şampiyonu oluyorum. Pandemide verdiğimiz uzun aradan sonra geçen ay Çankırı'da düzenlenen Türkiye bilek güreşi şampiyonasına katıldım. Yine sağ ve sol kolda şampiyon oldum. Şimdi Ekim ayının 23'ünde Litvanya'da düzenlenecek bilek güreşi dünya şampiyonasına kendi spor salonumda, öğrencilerimle beraber hazırlık yapıyorum. Hedefim inşallah, Allah nasip ederse 9'uncu dünya şampiyonluğuna ulaşıp, kırılması zor bir rekora imza atmak istiyorum. Şu anda zaten birçok rekoru elimde bulunduruyorum. Üç farklı sıklette hem sağ kol hem sol kol Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olan tek sporcuyum. Rekorumu geliştirmek istiyorum. Başta kendi oğlum olmak üzere birçok öğrencim var. Onları da Türkiye Şampiyonası'na hazırlayıp, inşallah ileriki yaşlarda bu sporu birine bırakıp, nice şampiyonlar yetiştirmek istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-09-20 09:42:20

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