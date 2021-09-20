ETÜ yeni akademik döneme hazır

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) uzun bir aradan sonra başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Covid19 pandemisi nedeniyle bir buçuk yıldır ara verilen yüz yüze eğitime 27 Eylül itibariyle başlayacak olan ETÜ, öğrencilerin ve personelin sıklıkla kullandığı alanlarda salgın tedbirlerini arttırdı. Bu kapsamda Erzurum Yakutiye Belediyesi dezenfektan ekibinin desteğiyle derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, kantinler, yemekhaneler ve dinlenme salonları gibi toplu kullanım alanları dezenfekte edilerek insan sağlığına uygun hale getirildi.

Yeni akademik yılda yüz yüze eğitimin aksaklık yaşanmadan devam edebilmesi için alınan tedbirleri TRT Haber’e anlatan ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, “Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerden sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilme kararı alındı. Biz de Erzurum Teknik Üniversitesi olarak bu kararı uygulamak üzere gereken tüm hazırlıkları hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz” dedi.

Tüm programlarda yer alan derslerin yüzde 40’ının uzaktan eğitim yoluyla, yüzde 60’ının ise yüz yüze sürdürüleceğini aktaran Prof. Dr. Küçükuğurlu: “Bu karar, öğrenciler için daha güvenli bir eğitim imkânı sağlayacak ve eğitim teknolojilerine adaptasyonu artıracak. Bunun yanı sıra alınan önlemler dönem içinde de ara verilmeden devam edecek. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin sürekli kullandığı alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecek ve pek çok noktada dezenfektan üniteleri bulunacak” şeklinde konuştu.

Sağlık bilgileri kimlik kartlarına tanımlandı

Bulaşın artmaması için gerekli kurallara azami ölçüde dikkat edileceğinin altını çizen Küçükuğurlu, “Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı HES Kodu Uygulaması ile öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idari personelin sağlık bilgileri üniversite kimlik kartlarına tanımlanacak ve bu sayede kampüs içindeki binalara girişlerde herhangi bir yığılma yaşanmadan içeri girişleri sağlanacak. Ayrıca kütüphaneden ödünç alınan kitaplar da sterilizasyon ünitelerinde yaklaşık iki saat bekletilerek raflara alınacak. Bu vesileyle öğrencilerimize şimdiden başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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