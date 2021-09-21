Karnını doyurmaya çalışan ayının komik hareketleri gülümsetti

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Erzurum’da ağaca asılan besinlerle karnını doyurmaya çalışan bir ayının komik halleri fotokapana yansıdı.

Erzurum’un Olur ilçesinde Ercan Polat isimli vatandaşın ormana yerleştirdiği fotokapana kentin yaban hayatından görüntüler yansıyor. Doğadaki hayvanları beslemek amacıyla ormanda bulunan bir ağaca yiyecek asan Polat, beslenmeye gelen yabani hayvanları da yakın bir yere kurduğu fotokapanla görüntülüyor. Polat’ın ağaca astığı yiyeceklerle karnını doyurmak için gelen bir ayı da fotokapana yansıdı. Ayının ağaçtaki yiyecekleri almaya çalışırken yaptığı hareketler ise gülümsetti.

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