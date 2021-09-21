Bakan Soylu’dan Büyükşehir’e teşekkür belgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür belgesi gönderdi. Batı Karadeniz’de yaşanan sel afetinde gösterdiği fedakârca çalışmalardan ötürü takdir gören Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mehmet Sekmen’i tebrik eden Bakan Soylu’nun kaleme aldığı teşekkür belgesini AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e takdim etti.

Duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak tüm doğal afetlerde bölgemiz ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza yardım elimizi uzattık. Sel, heyelan, deprem ve orman yangınlarda vatandaşlarımızın yanında yer aldık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya şehrim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bakan Soylu tarafından kaleme alınan ve Başkan Sekmen’e gönderilen teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verildi:

“Batı Karadeniz’de meydana gelen sel afetinden sonra devletmillet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakârca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddimanevi destekle ‘Ben de varım!’ dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle.”

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