Vali Memiş ile Belediye Başkanı Sekmen kasket takıp yelek giyerek patates hasadı yaptı Erzurum’da patates ve ayçiçeği hasadı başladı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen patates ve ayçiçeği hasadı yaparken kasket takıp yelek giyindi.



Erzurum’un Pasin Ovası'nda patates, ayçiçeği ve mısır hasadı dönemi başladı. Çiftçiler büyük emek verdikleri tarlalarında hasat sevinci yaşarken, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çiftçilerin sevincine ortak oldu. Tarlaya girmeden kasket takıp yelek giyen Vali Memiş ile Başkan Sekmen, çizmelerini giydikten sonra ellerine çuval alıp patates topladı. Traktörle tarlada hasat yapan Vali ve Başkan ellerine eldiven takarak ürünlerin hijyen ortamında toplanmasını sağladı.



Vali Okay Memiş burada yaptığı açıklamada, “Muhteşem bir yer olan Pasin Ovası'nda bulunuyoruz. Burada tarih var, doğa var, muhteşem coğrafya var, muhteşem bir de tarım alanları var. Bizans’a galip geldiğimiz ovada bulunuyoruz. Özelliğini kaybetmemiş bir toprağımız var, toprağın mineral yapısı çok yüksek, Türkiye’de 81 il içerisinde tarım ve hayvancılığa en fazla yatırım yapan alanda bulunuyoruz. Yaşanılan kuraklığa rağmen Erzurum bölgesinde yeni bir tohum cinsini denedik, bu cins Arizona cinsi, Pasin Ovası'nda 90 bin ton patates üretimi yapılacak, Erzurum geneli olarak ise 100 bin ton hasat yapılmasını bekliyoruz” dedi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise “Belediye olarak yeni yasa ile birlikte belediyeler belediye hizmetleri ile değil, o şehrin imkanlarını değerlendiren, huzurunu sağlayan bir anlayış bulunuyor. Çiftçilerimize belediye olarak her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



Patates hasadını gerçekleştiren protokol daha sonra Pasinler Ovası'nın başka bir bölgesinde ekimi yapılan ayçiçeği hasadını gerçekleştirdi.



Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Horasan Kaymakamı Burak Derlioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.