13 kişilik ailesinden 11’i Çin zulmü görüyor Doğu Türkistanlı ailelerin yardım çığlığı devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 kişilik ailesinden 11’i Çin zulmü görüyor Doğu Türkistanlı ailelerin yardım çığlığı devam ediyor

İHA

13 kişilik ailesinden 11’i Çin zulmü görüyor Doğu Türkistanlı ailelerin yardım çığlığı devam ediyor

Doğu Türkistanlı ailelerin yardım çığlığı sürüyor. Aileler Çin’de esir kamplarında tutsak olan aileleri için kent kent dolaşarak yardım istiyor. İmza kampanyası başlatan aileler vatandaşlara broşür dağıtıyor. Mağdur ailelerden Nur Muhammet Uygun ise 13 kişilik ailesinden sadece 2 kişi kaldıklarını kampta babasının ve 2 eniştesinin öldüğünü söyledi.

Türkiye’deki Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurlarının Pekin yönetimine seslerini duyurmak ve ailelerine ulaşmak için verdikleri mücadele sürüyor. Kamp mağdurları, Anadolu’nun çeşitli şehirlerini gezerek, Türk halkını Çin’in Doğu Türkistan’daki etnik, kültürel ve siyasi soykırım fiilleri ve ortaya konan insan hakları ihlalleri noktasında bilgilendirmek istiyor. Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde aylarca eylem yapan ve aileleri hakkında bilgi isteyen kamp mağdurları, yeniden Anadolu seferine çıktı. Türkiye’deki Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurlarının, Doğu Türkistan’daki soykırımı birinci ağızdan anlatmak için çıktıkları “Doğu Türkistan için Anadolu Seferi”nin ikinci turu 17 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Sivas’ta yeniden başlamıştı. Mağdurlar Erzincan’ın ardından bugün Erzurum Lalapaşa Meydanı'nda buluştu. Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından desteklenen grup kent meydanında vatandaşlardan imza toplayıp broşür dağıttı.

“Tüm dünya bir telefonla birbirine ulaşırken ben 4 yıldır ailemi göremiyorum”
Mağdur ailelerden Cevlan Şirmehmet anne, baba ve kardeşinin Çin zulmü gördüğünü ifade ederek, “Ben İstanbul’da yaşıyorum. Ailemi toplama kampına almışlar. Ben bunu ancak 2 yıl sonra öğrendim. 2019 yılında annem, babam ve kardeşim toplama kampına alındı. Ailemin beni Türkiye’de ziyaret etmemesi için hapis cezasına çarptırıldığını öğrendim. O günden beri sokak sokak geziyorum. Çin Konsolosluğunun önünde bekledik sonuç alamadık. Annem, babam ve kardeşim orada devlet memuruydular. Çinliler eğitim merkezi dediler, ama benim ailemin eğitime ihtiyacı yok. Orası kesinlikle bir toplama kampı. Tüm dünya bir telefonla birbirine ulaşırken ben 4 yıldır ailemi göremiyorum” dedi.

“Oradaki kimsenin eğitime ihtiyacı yok”
Mirza Ahmet İlyasoğlu ise Çin’in eğitim kampı savunmasının yalan olduğunu belirterek, “İstanbul’dan yola çıktık. İl il dolaşarak bu zulmü anlatmaya çalışıyoruz. 5 sene oldu, ailelerimizden haber alamıyoruz. Oradaki kimsenin eğitime ihtiyacı yok. Benim kardeşim, eniştem ve akrabalarımın hepsinin ekonomik durumu iyiydi. Hiçbirinin eğitime ihtiyacı yoktu. Biz bu feryadımızı duyurmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Şuanda orada en az 5 milyon tutsak var”
Kız kardeşinden haber alamayan Medine Nazimi ise, “O karanlık toplama kamplarında benim kız kardeşim olmak üzere vatandaşlarımız tutsaktır. Benim kardeşim memlekette hasta olan anneme bakmak için gitti. Türkiye’ye dönemedi. Karanlık toplanma kampından kardeşimin alınmasını buraya gelmesini istiyorum. Şuanda orada en az 5 milyon tutsak var” ifadelerini kullandı.

“Benim ailemden toplam 11 kişi şuanda o kampta”
13 kişilik ailesinden 11’ini tutsak veren Nur Muhammet Uygun, ailesinin neredeyse tamamını kaybettiğini kaydederek “2016 yılından beri Türkiye’de yaşıyorum. 4 yıldan fazladır ailemden haber alamıyorum. Babamın 5 yıl önce içeri atıldığını 56 ay sonra cenazesinin eve getirildiğini duydum. Küçük kardeşim Abdülkadir’in de 5 yıldır alınıp geri verilmediğini biliyorum. Yengemi bu yıl almışlar. Çocukları da nerede olduğu bilinmiyor. Abim, ablam ve annem Kurban Bayramı'nda içeri alınmış. Benim ailemden toplam 11 kişi şuanda o kampta. 2 eniştem içeride ölmüş. Türkiye’de bir kız kardeşimle ben kaldım” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş ile Belediye Başkanı Sekmen kasket takıp yelek giyerek patates hasadı yaptı Erzurum’da patates ve ayçiçeği hasadı başladı
YEREL HABERLER Vali Memiş ile Belediye Başkanı Sekmen kasket takıp ...
Büyükşehir’den anlamlı çevre etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den anlamlı çevre etkinliği
“Mahalle Bizim Gençlik Bizim” buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” buluşmaları devam ...
İYİ Parti’den istifa ettiler Meclis üyeleri AK Parti’ye katıldı
YEREL HABERLER İYİ Parti’den istifa ettiler Meclis üyeleri AK ...
Horasan’da süt ürünleri sektörü KUDAKA ile büyüyor
YEREL HABERLER Horasan’da süt ürünleri sektörü KUDAKA ile büyüyor
Burak Okuyucu’nun “Erzurum'da Aşk Başka” klibi beğeni topladı
YEREL HABERLER Burak Okuyucu’nun “Erzurum'da Aşk Başka” klibi beğeni ...
Bakan Soylu’dan Büyükşehir’e teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Büyükşehir’e teşekkür belgesi
AVM’de buz sporları tanıtıldı
YEREL HABERLER AVM’de buz sporları tanıtıldı
EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren: “Zenzegur Koridoru mutlaka açılacaktır”
YEREL HABERLER EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren: “Zenzegur Koridoru ...
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar ‘hal'den değil Türkiye Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı sebze ve meyve fiyatlarını İHA’ya değerlendirdi “Zincir marketlerin sebze hallerine girdi çıktıları çok olmuyor, bu marketler kendi fiyat artışlarını yukarıya çektiği zaman ister istemez günah keçisi biz sebze hallerindeki işletmeler seçiliyor” “Ulusal marketlerin genel olarak kendi toplama alanları bulunuyor, bunlar üreticiden direk olarak kendileri alıyor, kendi depolarında paketlemeleri yapılıyor, şubelerine gönderiliyor”
YEREL HABERLER Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar ‘hal'den ...
Rize AFAD’a Dadaş müdür
YEREL HABERLER Rize AFAD’a Dadaş müdür
Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi
Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk Üniversitesinde konuşuldu
YEREL HABERLER Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk ...
Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı
YEREL HABERLER Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı
Erzurum vergi tahakkukunda 1’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum vergi tahakkukunda 1’inci sırada
Pulur Höyük'te neolitik dönemin izleri aranacak
YEREL HABERLER Pulur Höyük'te neolitik dönemin izleri aranacak
Karnını doyurmaya çalışan ayının komik hareketleri gülümsetti
YEREL HABERLER Karnını doyurmaya çalışan ayının komik hareketleri ...
Yaralı balıkçıla piknikçiler sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı balıkçıla piknikçiler sahip çıktı
Aydemir: ‘Türbeyi aziz kılan bekçisidir’ Milletvekili Aydemir’den gerçek gazetecilere çağrı Milletvekili Aydemir’den yalan haberciliğe tepki Milletvekili Aydemir, Çeviköz’ü kınadı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Türbeyi aziz kılan bekçisidir’ Milletvekili ...
ETÜ yeni akademik döneme hazır
YEREL HABERLER ETÜ yeni akademik döneme hazır
Atatürk Üniversitesi’nden “Let’s Do It Türkiye” hareketine destek
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden “Let’s Do It Türkiye” ...
Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk Üniversitesinde Ölçülecek
YEREL HABERLER Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk ...
Kardeşini domuz zannedip öldürdü, vicdan azabıyla kendini de vurdu
YEREL HABERLER Kardeşini domuz zannedip öldürdü, vicdan azabıyla ...
Avda kardeşini kazara öldürdü, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Avda kardeşini kazara öldürdü, intihara kalkıştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.