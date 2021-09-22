Milletvekili Aydemir ulaşımda AK yaklaşımı paylaştı Milletvekili Aydemir, ‘AK Dava gönüller yapma davasıdır’ Milletvekili Aydemir’den Uzundere buluşması Milletvekili Aydemir’den Pirinkayalar açıklaması Aydemir yatırımların ihracat yansımalarını aktardı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum’un devasa ulaşım projeleriyle cazibe merkezi haline geldiği, iklimin yol açtığı ulaşım sorunlarının giderildiği, Tünel projeleriyle geçit vermeyen dağların aşılarak Bölge ekonomisi ve sosyal yaşamında yeni ve AK bir sayfa açıldığını söyledi.

Uzundere Saha Çalışması

AK Parti Milletvekili Aydemir, Eylül ayı sahada istişare çalışmalarını Uzundere ilçesinde devam ettirdi. Uzundere ilçe merkezi ve Ulubağ, Balıklı, Çağlayan ve Cevizli mahallerinde dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, yapımı devam eden ve yıl sonunda tamamlanması planlanan Pirinkayalar Tünelinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ak Heyet Uzundere’deydi

AK Parti Uzundere İlçe Başkanı Fatih Ertek, Gençlik Kolları Başkanı Merve Bayram, Teşkilat Başkanı Muhammet Altun, Belediye Meclis Üyesi Fuat Özbay, Mustafa Hançer, AK Parti İl yönetim kurulu üyeleri Şeref Akbulut, Ertuğrul Karahan ve İsmail Suci’yle beraber Uzundere’nin konuğu olan Milletvekili Aydemir esnaf ve çiftçilerin nabzını tuttu, gündeme ilişkin tespitlerini aldı.

Aydemir’den Uzundere İstişaresi

Uzundere İlçe merkezinde AK Parti Teşkilatıyla bir araya gelerek, ilçenin sosyoekonomik analiz, tahlil ve gidişatını değerlendiren Milletvekili Aydemir, 2021 yılına yönelik programlı yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu, 2023 hedefleri odağında beklenti, öngörü ve tasavvurlara değgin fikir teatisi gerçekleştirdi.

Aydemir’den Pirinkayalar İncelemesi

İlçedeki ziyaretlerinin akabinde yapımı devam eden ve bu yıl sonunda hizmete açılması planlanan 2.4 kilometre uzunluğundaki Pirinkayalar Tünel inşaat alanında incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayında Erzurum’a gerçekleştirdiği ziyarette verdiği müjdeyi hatırlatarak, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Pirinkayalar’da artık ışık göründü. Erzurum ulaşım ağına yeni bir eser kazandırmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. ‘ dedi.

Uzundere Turizmde Bölgesel Değer

Tünelin iller arasındaki ulaşım süresini kısalttığı gibi aynı zamanda tarımsal ürünlerin pazara ulaştırılmasını kolaylaştıracağını belirten Milletvekili Aydemir, doğa, yayla, botanik, tarih ve kültür alanında önemli değerleri barındıran Uzundere’nin turizmde bölgesel bir değerler adresi haline geleceğine dikkat çekti.

Aydemir Eser ve Hizmet Siyasetine Dikkat Çekti

Ovit’le başlayan ulaşım alanındaki devasa yatırımların Cankurtaran, Kop, Palandöken, Çirişli Kireçli, Dallıkavak, Salmankaş, Kırık gibi hemen hepsi de ulaşımda bölgeye çağ atlatan projelerle sürdürüldüğünü, Erzurum’un Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine açıldığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’de birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini hakim hale getirerek gönüllerden gönüllere yol açan AK Parti iktidarları, tünel, duble yol, köprü projeleriyle iller ve bölgeler arasındaki açmazları da gidererek ilden ile yol bulmuş, eser ve hizmet siyasetini yatırımlarla ifade etmiştir’ dedi.

Bölgesel Ulaşım Yatırımları

Son 20 yıllık süreçte, Cumhuriyet dönemi toplamında yapılan ulaşım yatırımlarının kat be kat üstünde eserin ortaya konulduğu, bölgesel ulaşım sorunlarının giderildiği, üretim alanlarıyla pazar arasındaki problemlerin yeni ulaşım ağlarıyla çözüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum’un 2002 yılında 49 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 20 yılda 13 kat artarak 600 kilometreyi geçtiğini hatırlattı.

Ak Davanın ‘Önce İnsan’ Hassasiyeti

Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Erzurum’da AK Parti iktidarları öncesinde ihmal edilmiş ulaşım sorunlarının, AK Davanın ‘önce insan’ yaklaşımıyla çözüldüğünü, ticaret ve tarım sektörünün ekonomisine yön verdiği ilin üretim ağındaki pazar sorunun temelden giderildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum artık limanlara açılan bir şehir haline geldi. Vefakar dadaşlar ve hakşinas bölge insanı ulaşım alanındaki bu tarihi açılıma minnettardır. ‘ dedi.

‘Tünel ve Geçitlerle Pazar Sorunu Giderildi’

Milletvekili Aydemir, yerel ekonomide en önemli kriteri Üretim Alanı ile Pazar yeri arasındaki iletişim ve ulaşımın oluşturduğunu, AK dönemle birlikte hayata geçirilen ulaştırma yatırım ve eserleriyle bölge ve ilin yaşadığı Pazar yerine ulaşım sorununun temelden ortadan kaldırıldığı belirterek, ‘Ulaşımdaki tarihi atılımlarla çiftçimiz toprağı, esnafımız dükkanı, sanatkarımız tezgahı, sanayicimiz üretim alanıyla barışık hale gelmiştir. ‘ dedi.

Erzurum İhracatındaki Artış

Ulaştırma alanında gerçekleştirilen devasa ve tarihi yatırımların bölge ticareti ve OSB’lerdeki yatırımlarda artışı sağladığını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Ulaştırma alanındaki yatırımların en belirgin sonucu ihracattaki artıştır. Erzurum bu yılın 8 ayında 23.3 milyon dolarlık ihracat değerini yakalamış, 2020 yılının aynı dönemine göre ihracattaki artış oranımız yüzde 37’lere çıkmıştır. İl ekonomide yatırım alanında da bir cazibe merkezi konumu kazanmış, son 10 yıllık süreçte teşvikli yatırım sayısı 460’a ulaşmıştır. İl ekonomisindeki bu büyüme ve güçlenmede ulaştırma yatırımlarının payı büyüktür. ‘ kaydını düştü.

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