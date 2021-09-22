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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aras Epsaş’ta Fatih Yerkazan dönemi

İHA

Aras Epsaş’ta Fatih Yerkazan dönemi

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürlüğünde yaşanan görev değişimiyle, Genel Müdür olarak Fatih Yerkazan göreve başladı.
Daha önce Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’ de Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörlüğü görevini yürüten Fatih Yerkazan, sektörün tecrübeli isimlerinin arasında yer almasının yanı sıra, genç yaşında Genel Müdür olmasıyla da dikkat çekiyor.
Fatih Yerkazan Kimdir?
1982 yılında Elazığ’da doğan Fatih Yerkazan, 2003 yılında İnönü Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2004 yılında TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde sektöre başlayan Yerkazan, FIRAT Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürlüğü ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde farklı kademelerde görevler yaptı. 20122013 yıllarında TEİAŞ İletişim, Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde etüt planlama Başmühendisliği görevini yürüttü. 20132015 yıllarında ise Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘de Enerji Kayıpları Kontrol Direktörü olarak görev yaptı. Ardından, 2015 yılında Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’ de Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörlüğüne gelen Fatih Yerkazan, uzun yıllar bu görevde bir çok başarıya imza attı ve Eylül 2021 itibariyle Aras Elektrik Perakende A.Ş.’ de Genel Müdürlük görevine başladı. Fatih Yerkazan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
“Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz”
Aras Edaş Genel Müdür’ü Fikret Akbaş yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Çalışma ortamımızın değişimini, iş birliğini ve yeniliğe açık bir yapıda olmasını sağlamak en önemli önceliğimizi oluşturmaktadır. Vizyonumuzu daha da güçlendirme hedefiyle, her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da yenilikçi bir yaklaşımla tüm süreçlerimizi etkili bir şekilde tasarlamaktayız. En doğru süreçlerin bile uygun liderler, yöneticiler ve çalışanlar olmazsa planlandığı gibi hayata geçemeyeceğini ve başarılamayacağını biliyoruz. Bu nedenle de uzun vadeli planlarımızda yöneticilerimizi dışarıdan işe almak yerine organizasyon içindeki yetenekleri geliştirerek Şirketimizdeki yetenek savaşçılarının çıkmasına önem gösteriyoruz. Yöneticilerimizi kendi çalışanlarımız arasından ihtiyaca yönelik olarak uyarlanmış eğitim programlarından geçerek seçiyoruz. Bu stratejimizin merkezinde de çalışanımızın göstermiş olduğu gelişim yatıyor.”
İnovatif, üretken ve her yapılan çalışmada stratejik yolları takip ettiklerine dikkat çeken Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş: “İyi eğitilmiş insan gücü yoksa yapılan bir işte netice almak zordur. Bu nedenle Şirket olarak önceliğimiz, faaliyetlerimizin merkezinde çalışanlarımızın eğitimini destekleyerek gelişimlerini sağlamak. En uygun ve nitelikli insan gücünü istihdam ederek çalışma arkadaşlarımıza gelişimleri için her türlü imkanı sunuyoruz. Sağladığımız her türlü imkanlarla geleceğin liderlerinin yetiştiğini görmek bizi gururlandırıyor.” dedi.
Kendini her konuda geliştiren, yeniliğe açık olan ve vizyonunu güçlendirerek lider olma yolunda emin adımlarla ilerleyen mesai arkadaşlarının olduğunu belirten Akbaş: “Arıza Bakım Onarım Müdürü olarak görev yapan M. Alper Gül Sistem İşletme Koordinatörü, Ölçü Sistemleri Kontrol Müdürü olarak görev yapan Metin Ofluoğlu Müşteri Teknik Hizmetler Koordinatörü olarak yeni görevlerine başladılar. Kendi iç organizasyonumuzdaki çalışan arkadaşlarımızın yükselmesini görmek bizi mutlu ediyor. Ayrıca yetiştirdiğimiz mesai arkadaşlarımız sadece kendi Şirketimizde değil farklı Şirketlerde de görev alabiliyor. Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörümüz olarak görev yapan Fatih Yerkazan’ın farklı bir Şirkete Genel Müdür olarak atanması da bizi ayrıca onurlandırdı. Kendilerine yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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