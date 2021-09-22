Doğu’da fırtına uyarısı

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Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan Meteorolojik uyarıda 23.09.2021 Perşembe günü bölge genelinde rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde zaman zaman fırtına (4070 km/saat), yüksek kesimlerinde ise kuvvetli fırtına (7090 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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