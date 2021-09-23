Karayazı’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefa Gündemi Aydemir: ‘Vefakar Karayazılı kardeşlerimize minnettarız’ Milletvekili Aydemir Kırsal Alana AK Yaklaşımı paylaştı Milletvekili Aydemir’den Karayazı İstişaresi Milletvekili Aydemir, ‘2023, Muhalefeti şok edecek’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karayazı’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefa Gündemi Aydemir: ‘Vefakar Karayazılı kardeşlerimize minnettarız’ Milletvekili Aydemir Kırsal Alana AK Yaklaşımı paylaştı Milletvekili Aydemir’den Karayazı İstişaresi Milletvekili Aydemir, ‘2023, Muhalefeti şok edecek’

İHA

Karayazı’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefa Gündemi Aydemir: ‘Vefakar Karayazılı kardeşlerimize minnettarız’ Milletvekili Aydemir Kırsal Alana AK Yaklaşımı paylaştı Milletvekili Aydemir’den Karayazı İstişaresi Milletvekili Aydemir, ‘2023, Muhalefeti şok edecek’

Karayazı Karakale Sakinlerinin, “Köyümüzün ihtiyaçlarını gidermeniz önemli; daha önemlisi ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok daha uzun süre başımızda kalması.” mesajını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bu, tarifsiz ve yüksek bir asaletin ifadesi, Karayazılılara yakışan bir hak teslim ve tespitidir’ dedi.
Milletvekili Aydemir, ‘Yalan, iftira deryasına dalan muhalefeti 2023 şok edecek inşallah. ‘ vurgusunda bulundu.
Aydemir Karayazı’daydı
AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İlçe Saha İstişareleri’ çalışmaları kapsamında Karayazı’nın konuğu oldu. İlçe esnaf, eşraf ve ahalisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Payveren, Kırgındere, Aşağı İncesu, Karakale, Budak Mezrası mahallerinde Karayazılılarla buluştu, yerinde tespitlerde bulundu.
Ak Heyet Karayazılılarla Buluştu
AK Parti İl Teşkilatı İlçe Koordinatörü Şahin İncesu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Şenol, AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ile Büyükşehir Koordinatörü Sedat Karaduman’dan oluşan AK Parti Heyetiyle birlikte gerçekleştirilen alan çalışmasında Karayazılıların talepleri alındı, yerel ve genel bazlı değerlendirme ve düşünceleri paylaşıldı.
İlçe Parti Teşkilatıyla İstişare
Milletvekili Aydemir AK Parti Karayazı Buluşmasında partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. İlçe Başkanı Adnan Atalay ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan ‘2021 Karayazı Gündemi ve 2023 Karayazı Vizyonu’ başlıklı görüşmede hayata geçirilen programlı kamu çalışmaları, öngörülen kamu yatırımları, İlçe odaklı kentsel dönüşüm ele alındı, İlçe halkının beklentileri kaydedildi.
Karayazı Muhtarlarıyla Değerlendirme Toplantısı
Karayazı Programı düzeyinde AK Parti İlçe Binasında muhtarlar ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir ilçe mahallerine ait alt ve üst yapı sorunları, yaşanabilir kırsal alan vizyonu odağında eğitim, ulaşım ve iletişim bazlı talepler, tarımsal üretim hacmi ve sektör kaydındaki istekler, alternatif yem bitkisi üretimi, besicilerin üretim ve pazar ağındaki tespitleri değerlendirildi.
Muhtarlarla Birebir Görüşme
Muhtarların kırsal alan kamu çalışmaları kaydında yaptıkları saptama ve çıkarımları, covid19 salgınıyla mücadele ve kırsaldaki aşı seferberliği ile sağlık hizmetleri, köye dönüş ve kırsalda kalkınma talepleri üzerinde yapılan görüşmelerde Büyükşehir’in kırsala taşıdığı hizmetlere minnettarlık vardı. Muhtarlarla bire bir görüşen Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Karayazı AK Parti İlçe binamızda muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle uzun soluklu bir sohbet halkası oluşturup hem sorunları dinledik hem de gündeme ilişkin notlar düştük. Ortak kanaat: “Kürt’ü istismar eden ve terörle arasına mesafe koymayanlardan Karayazı’ya fayda gelmez.” oldu. Kardeşlik, birlik ve beraberlik odağında kararlılık mesajı veren Karayazılılara minnettarız. ‘ paylaşımında bulundu.
Kaymakamlık Ziyareti
AK Parti Heyetinin Karayazı Saha çalışmasında ilk ziyaret adresi Kaymakamlık oldu. İlçeye yeni atanan Kaymakam Muammer Sarıdoğan’a hayırlı olsun dileklerini sunan heyet, Karayazı odaklı gündem istişaresi gerçekleştirdi.
Aydemir Esnafın Konuğu Oldu
Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Parti Heyeti ilçe merkezli çalışma kapsamında esnafın iş yerlerine konuk oldu. Salgın sürecinde baş gösteren problemler ve bunların halledilmesi yolunda hükümetçe uygulamaya sokulan Sosyal Destek Programının konuşulduğu ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı’da esnaf kardeşlerimizin düşüncelerini öğrenmeye çalıştık. Kovid19 süreciyle birlikte hükümetimizin esnafa dönük destek politikalarını olumlayan ve son dönemde çok daha rahatladıklarını söyleyen hemşehrilerimize, “Çok daha iyi gelişmeler yaşanacağı” notunu düştük. Erzurum’un her ilçesinde olduğu gibi Karayazı’daki esnaf kardeşlerimizin de Helal Kazanç hassasiyetleri, Rızkın Allah’tan olduğu kaydındaki tevekkülleri, Cumhurbaşkanımıza ve çizdiği ufka hürmet ve vefaları dikkat çekici ve hasbiceydi. Hepsine minnettarız. ‘ dedi.
Payveren Buluşması
Milletvekili Aydemir ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında İlçeyi köy köy gezip Karayazılılarla istişare etti. Heyetin ilk durağı Payveren’di. Köy içi ve köy dışı yollarının yapımına ve AK kadroların ilçeye dönük samimi gayretlerine teşekkür eden Payverenlilerle gurur duyduklarını belirten Milletvekili Aydemir, sergilenen hakşinaslığa müteşekkir kaldıklarını vurguladı.
Kırgındere Ziyareti
Payveren Ziyareti sonrasında Karayazı Kırgındere’ye konuk olan heyet, mahal sakinlerinin taleplerini dinledi, beklentilerini aldı, gündelik yaşama dair sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Aydemir, kırsalda refah düzeyini artıran ve yaşam düzeyini yükselten AK yaklaşıma minnettarlıklarını ifade eden Mahal sakinlerine tarımsal destekler ve salgının yol açtığı üretim sorunlarının giderilmesi yolunda gerçekleştirilen çalışma ve girişimler hakkında bilgi verdi, öngörülen yeni tarım politikalarını anlattı. Aydemir, ‘Taleplerini dillendiren kardeşlerim asaletlerinin gereği olarak yapılanlara da şükranlarını sundular. Minnettarız’ dedi.
Aşağı İncesu İstişaresi
Aşağı İncesu Buluşmasında gündemi Kadastro ile ilgili sorunlar oluşturdu. Salgınla mücadele, mahaldeki aşı çalışmalarının da ele alındığı Aşağı İncesu Buluşmasında, besicilerin beklentileri dile getirildi. Yaşanan kuraklığın etkileri üzerinde düşüncelerin de paylaşıldığı görüşmede, Aşağı İncesu sakinleri AK Parti kadrolarının köyleri yaşanabilir hale getiren politikalarına teşekkür ettiler.
Karakale’den Verilen Kalbi Mesaj
AK Parti Heyeti daha sonra Karakale Mahallesinin konuğu oldu. Mahal sakinleriyle samimi düzeyde ve yüz yüze yapılan görüşmeler sonrası değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Karakale köyümüzün hizmet noksanlarını tespit ettik . Etkileyici not şuydu, “Köyümüzün ihtiyaçlarını gidermeniz önemli; daha önemlisi ise, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok daha uzun süre başımızda kalması.” Böylesi bir vefa ve sadakat yaklaşımı gösteren Karakaleli kardeşlerimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. ‘ dedi.
Ak Heyet Budaklıların Duasını Aldı
Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin Karayazı odağındaki son ziyaret adresi Karasu Köyü Budak Mezrası’ydı. Budak’ta içten ve coşkulu biçimde karşılanan heyet mezradaki besicilik ve yem bitkileri üretimi ile kuraklığın etkilerini değerlendirdi. ‘Noksanları tespit ederken dualarıyla başarı niyazında bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Yalan, iftira deryasına dalan muhalefeti 2023 şok edecek inşaallah. Budak’ın vefakar halkından aldığımız net mesaj budur. ‘ yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayıya araba çarptı, yaralı hayvan müdahale edilirken kaçtı Yaralı ayı müdahale edilirken saldırdı ve araziye kaçtı
YEREL HABERLER Ayıya araba çarptı, yaralı hayvan müdahale edilirken ...
Atatürk Üniversitesinde Ahilik Teşkilatı konuşuldu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde Ahilik Teşkilatı konuşuldu
Doğu’da fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğu’da fırtına uyarısı
Erzurum’un tarihine ışık tutan 6 bin yıllık höyükte kalıntılara rastlandı
YEREL HABERLER Erzurum’un tarihine ışık tutan 6 bin yıllık höyükte ...
Erzurum’da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı, yapımı tamamlanan bir okul hizmete açıldı AK Parti Erzurum Milletvekili İçişleri eski Bakanı Selami Altınok: “Terör örgütlerinin nefes alacak halleri kalmadı”
YEREL HABERLER Erzurum’da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı, yapımı ...
Aras Epsaş’ta Fatih Yerkazan dönemi
YEREL HABERLER Aras Epsaş’ta Fatih Yerkazan dönemi
Prof. Dr. Kavukcu, başına geçirdiği teneke ile orman yangınlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kavukcu, başına geçirdiği teneke ile orman ...
Erzurum patentte marka il
YEREL HABERLER Erzurum patentte marka il
Milletvekili Aydemir ulaşımda AK yaklaşımı paylaştı Milletvekili Aydemir, ‘AK Dava gönüller yapma davasıdır’ Milletvekili Aydemir’den Uzundere buluşması Milletvekili Aydemir’den Pirinkayalar açıklaması Aydemir yatırımların ihracat yansımalarını aktardı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir ulaşımda AK yaklaşımı ...
13 kişilik ailesinden 11’i Çin zulmü görüyor Doğu Türkistanlı ailelerin yardım çığlığı devam ediyor
YEREL HABERLER 13 kişilik ailesinden 11’i Çin zulmü görüyor Doğu ...
Vali Memiş ile Belediye Başkanı Sekmen kasket takıp yelek giyerek patates hasadı yaptı Erzurum’da patates ve ayçiçeği hasadı başladı
YEREL HABERLER Vali Memiş ile Belediye Başkanı Sekmen kasket takıp ...
Büyükşehir’den anlamlı çevre etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den anlamlı çevre etkinliği
“Mahalle Bizim Gençlik Bizim” buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” buluşmaları devam ...
İYİ Parti’den istifa ettiler Meclis üyeleri AK Parti’ye katıldı
YEREL HABERLER İYİ Parti’den istifa ettiler Meclis üyeleri AK ...
Horasan’da süt ürünleri sektörü KUDAKA ile büyüyor
YEREL HABERLER Horasan’da süt ürünleri sektörü KUDAKA ile büyüyor
Burak Okuyucu’nun “Erzurum'da Aşk Başka” klibi beğeni topladı
YEREL HABERLER Burak Okuyucu’nun “Erzurum'da Aşk Başka” klibi beğeni ...
Bakan Soylu’dan Büyükşehir’e teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Büyükşehir’e teşekkür belgesi
AVM’de buz sporları tanıtıldı
YEREL HABERLER AVM’de buz sporları tanıtıldı
EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren: “Zenzegur Koridoru mutlaka açılacaktır”
YEREL HABERLER EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren: “Zenzegur Koridoru ...
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar ‘hal'den değil Türkiye Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı sebze ve meyve fiyatlarını İHA’ya değerlendirdi “Zincir marketlerin sebze hallerine girdi çıktıları çok olmuyor, bu marketler kendi fiyat artışlarını yukarıya çektiği zaman ister istemez günah keçisi biz sebze hallerindeki işletmeler seçiliyor” “Ulusal marketlerin genel olarak kendi toplama alanları bulunuyor, bunlar üreticiden direk olarak kendileri alıyor, kendi depolarında paketlemeleri yapılıyor, şubelerine gönderiliyor”
YEREL HABERLER Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar ‘hal'den ...
Rize AFAD’a Dadaş müdür
YEREL HABERLER Rize AFAD’a Dadaş müdür
Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi
Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk Üniversitesinde konuşuldu
YEREL HABERLER Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk ...
Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı
YEREL HABERLER Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.