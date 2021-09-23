DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz Turnaçayırı barajında incelemede bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte Kırk yılın rüyası olarak adlandırılan ve Erzincan için çok büyük öneme sahip Turnaçayırı Barajında incelemelerde bulundu.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde Sulama amaçlı olarak inşa edilmekte olan Turnaçayırı Barajı şantiye sahasında incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Yavuz 82. Erzincan Şube Müdürü ve Yüklenici firma yetkililerinden baraj inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “DSİ olarak Erzincan iline yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Erzincan ilimiz ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Erzincan ilimizde bir barajı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bugünde ekibimiz ile birlikte gövde dolgusunu tamamladığımız ve su tutma hazırlıklarına başladığımız Erzincan Turnaçayırı Barajımızda incelemelerde bulunduk. Barajımızın bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 148 bin 870 dekar tarım alanını sulamaya başlayacağız. İnşallah baraj ile birlikte bu bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde buğday, arpa, patates, fasulye, şekerpancarı, çayır, yonca gibi birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artırarak, üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yaklaşık 97 Milyon TL katkı sağlanacaktır. Barajın temelden yüksekliği 92 metre olup, depolama hacmi ise 50 milyon m3 tür” dedi.

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