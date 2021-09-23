Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yarın için Erzurum ve Ağrı için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un güneyi ve Ağrı çevrelerinde görülecek olan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde güneybatılı rüzgarla (5080 km/sa) birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekir” denildi.

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