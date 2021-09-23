Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.



Kaza, saat 15.00 civarlarında ErzincanErzurum istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki Ahmet Bakdemir idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan kanala takla atarak düştü. Otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

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