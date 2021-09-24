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Tekman’da AK Buluşma Aydemir: ‘Tekmanlı kardeşlerimiz vefa timsali’ Aydemir: ‘Halkın hizmetkarı olmak en büyük şereftir’ Milletvekili Aydemir Tekmanlılarla AK Gündemi paylaştı

İHA

Tekman’da AK Buluşma Aydemir: ‘Tekmanlı kardeşlerimiz vefa timsali’ Aydemir: ‘Halkın hizmetkarı olmak en büyük şereftir’ Milletvekili Aydemir Tekmanlılarla AK Gündemi paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Saha istişareleri Programı 23’üncü etabını Tekman ilçesinde devam ettirdi. Karayazı İstişaresi sonrasında Tekmanlılarla buluşan Milletvekili Aydemir, İlçenin Dengiz, Yukarı Hanbeyi, Aşağı Hanbeyi, Karatepe mahallerine konuk oldu, Palandöken Tüneli alanında gözlemlerde bulundu.
Ak Heyetten Tekman İstişaresi
AK Parti Erzurum İl Teşkilatı Tekman Koordinatörü Selami Bağaçlı, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Tekman Belediyesi Meclis üyeleri ve AK Parti Tekman Teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tekman alan çalışmasını gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, ilçe merkezinde partilileriyle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti, ilçe kanaat önderleri ve eşrafıyla görüş teatisinde bulundu.
Saha Çalışması Gündemi
Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin Tekman istişaresi çalışmasının gündeminde, tarım ekonomisi kaydında besicilik, yem bitkisi üretimi, süt üretimi ve tarımsal destek ve projeler; Tekman ulaşım ağındaki güncelleme ve yatırımlarla Palandöken Tüneli; İlçe Eğitim profil ve vizyonu, Covid19’la mücadele çerçevesinde alınan tedbirler ve aşı yaptırma oranları, ülke siyasi gündemi ve muhalefetin yaklaşımı, piyasalarda baş gösteren suni fiyat artışları ve denetimler vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefa, Ufkuna Sadakat
Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgularının öne çıktığı istişari görüşmelerde, Tekmanlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygı ve muhabbetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülke, bölge il için gösterdiği kalkınma ve gelişme ufkuna takdir, 20 yıllık süreçte hayata geçirilen reform ve yatırımlar odağında vefa ile ‘Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan ayırmasın’ niyazları öne çıktı.
Özer Değerlendirmede Bulundu
Milletvekili Aydemir Tekman odaklı programına ilçe teşkilatıyla istişare ile başladı. Başkan Taner Özer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ilçenin bu yıla münhasır sosyoekonomik durumu, 2023 vizyonu, kamu yatırım çalışmaları, Tekman halkının sosyal ve ekonomik yaşama dair beklentileri ele alındı, öngörüler ve tespitler paylaşıldı.
Tekman Belediyesi Ve Yerel Hizmetler
Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin’le gerçekleştirilen görüşmede, belediyenin yürüttüğü sosyal ve fiziki çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapıldı, gönül belediyeciliği ile eser ve hizmet siyaseti üzerinde duruldu. AK Belediyecilik Sinerjisi kaydında Tekman Belediyecilik modeli ele alındı, vatandaş memnuniyetine ilişkin veriler değerlendirildi.
Kaymakamlık Ziyareti
AK Parti Heyeti ilçedeki bir diğer ziyaretini Kaymakamlık ekseninde kaydetti. Tekman Kaymakamı Burak Cimşir’in konuğu olan heyet başarı dileklerini iletti. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ‘Tekman ilçe kaymakamımız Burak Çimşir genç bir vatan evladı. Tekman’ımıza hizmetleriyle büyük katkı sunacak inşaallah. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, ilçe koordinatörümüz ve teşkilat mensuplarımızla ziyaret edip başarı diledik.’ paylaşımını yaptı.
Aydemir’den Dengiz Buluşması
Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin kırsaldaki ilk ziyaret adresi Dengiz oldu. AK Heyeti Tekman asaletine yaraşır bir coşkuyla ağırlayan Dengizliler, heyetle yaptıkları görüşmelerde beklentilerini aktardı, taleplerini ilettiler. Milletvekili Aydemir, ‘Tekman’ın her noktası güzel. Dengiz köyümüz ise huzur enjekte ediyor. Hemşehrilerimizle sohbetin tadı doyumsuzdu; internet erişimi gibi sorunları not ettik. Misafirperverliklerine minnettarız. ‘ değerlendirmesinde bulundu.
Yukarı Hanbey’den Kardeşlik Mesajı
Tekman’ın Yukarı Hanbeyi Mahallesi AK Heyetin ikinci kırsal alan durağı oldu. Mahal sakinleriyle yüz yüze ve bire bir yapılan görüşmelerde Kardeşlik mesajları ağırlığı teşkil etti. Milletvekili Aydemir, ‘Yukarı Hanbeyi Tekman’ın bir başka enfes köyü. Asalet timsali kardeşlerimizle gündemi konuştuk; bölücü ihanet çetesinin Kürt düşmanlığına özel vurgu yaptık. Sorun ve beklentileri kayda geçtiğimiz sohbetin lezzeti doyumsuzdu.’ ifadeleriyle Yukarı Hanbeylilere minnettarlığını iletti.
Aşağı Hanbey’de Ak Süreç Değerlendirmesi
Heyetin gerçekleştirdiği Aşağı Hanbeyi ziyaretinde gündem AK süreçle hayata geçirilen reformlar, ülke ve bölgeye kazandırılan yatırımlar, 20 yıllık süreçte halkın beklentilerini karşılayan değişim ve dönüşüm çalışmaları oldu. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmesinde, ‘Tekman’a has güzelliklerin yansıdığı bir başka adres Aşağı Hanbey. Akparti ile birlikte özgürlüklerin önünün açıldığını, köylerin nitelikli bir yaşam alanı olduğunu, ulaşım, eğitim, sağlık, enerji, spor gibi alanlarda çağ atladığımızı hemşehrilerimiz anlattı. Teşekkür ediyoruz. ‘ vurgusunu yaptı.
Karatepe’deki Manevi Atmosfer
Mutasavvıf merhum Süleyman Efendi’nin köyü olan Karatepe AK Parti Heyeti istişare programının son adresiydi. Ziyarette, muhalefetin yalan ve iftira siyasetinin farkında olduklarını söyleyen Karatepeliler, suni ve planlı fiyat artışlarına dönük denetimlerin artırılması talebinde bulundu. Mutasavvıf Süleyman Efendi’nin Türbesini ziyaret eden AK Parti Heyeti rahmet niyazlarını paylaştı.
Milletvekili Aydemir’in Değerlendirmesi
Tekman Saha Çalışması sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Tekman halkının gösterdiği konukseverliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik vefa ve sadakat duygularına, AK Partinin 20 yıllık süreçte hayata geçirdiği reform ve yatırımlarını takdirlerine müteşekkir olduklarını söyledi.
‘Önce İnsan’ Vurgusu
AK Parti’nin ‘Önce İnsan’ ekseninde şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy, mezra mezra eser ve hizmet siyasetini ortaya koyduğunu, bunun vatandaşın yüksek memnuniyet oranıyla da belirgin olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Biz halkımızın hizmetinde olmayı öncelik olarak gören AK Davanın mensupları olarak, halkın hizmetkarı olmayı şeref bilenlerdeniz.‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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