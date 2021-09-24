Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Erzurum’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Erzurum ve Pasinler Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Yakutiye ve Pasinler ilçelerinde 3 eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir araç ve 3 evde yapılan aramada 8 şüpheli şahsa ait 1892 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli 8 şahıstan 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.