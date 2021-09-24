Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Erzurum’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Erzurum ve Pasinler Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Yakutiye ve Pasinler ilçelerinde 3 eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir araç ve 3 evde yapılan aramada 8 şüpheli şahsa ait 1892 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli 8 şahıstan 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.

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