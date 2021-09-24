Aziziye’nin Projesi, Genel Merkez Kadın Kolları’ndan tam puan aldı Aziziye’nin Ehram projesi, kadınların yeni iş kapısı olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye’nin Projesi, Genel Merkez Kadın Kolları’ndan tam puan aldı Aziziye’nin Ehram projesi, kadınların yeni iş kapısı olacak

İHA

Aziziye’nin Projesi, Genel Merkez Kadın Kolları’ndan tam puan aldı Aziziye’nin Ehram projesi, kadınların yeni iş kapısı olacak

Aziziye Belediyesi, Erzurum’da kadın istihdamını sağlamaya yönelik örnek bir protokole imza attı.
Aziziye, daha önce Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Ehram’ı, bu protokolle hem hayata yeniden kazandıracak ve hem de kadınların istihdamına fırsat sunmuş olacak. Aile Bireylerine ve Anneye Destek Kadın Kooperatifi (ADAB) ile imzalanan protokolle yeterince değerlendirilemeyen koyunyünlerinin ekonomiye kazandırılmasının yanında ayrıca kırsalda yaşayan kadınların da bu yolla gelir elde etmeleri sağlanacak. Törenle imzalanan ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları yöneticilerinden tam not alan protokol, Aziziye Belediyesi El Sanatları Üretim İşletmesini adeta fabrikaya dönüştürecek.
Genel Merkez Kadın Kolları Da Katıldı
Aziziye Belediyesi ve ABAD Kadın Kooperatifi işbirliği ile yürütülecek projenin protokolü, belediye nikâh salonunda imzalandı. Törene AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’le birlikte beraberindeki Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Mali ve İdari işler Başkanı Nazan Aktaş Gökşin, Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, MKYK üyeleri Fatma Kara ve Leman Yenigün’den oluşan heyet de katıldı. AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve Aziziye İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın’ın eşlik ettiği Genel Merkez Kadın Kolları heyeti, Aziziye Belediyesi’ne övgüler dizdi.
Başkan Orhan Projeyi Anlattı
Protokol imza töreninde konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kadın istihdamının önemine vurgu yaptı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın istihdamı konusundaki hassasiyetinin altını çizen Başkan Orhan, “Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine titrediği bu hususta çok özel adımlar atıyor ve kadınlarımızın mesleki eğitiminin yanı sıra istihdam edilmelerini sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Konuşmasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları yöneticilerine Ehram hakkında bilgiler aktaran Başkan Orhan, “Erzurum’da Ehram yeri çok özel olan bir giysidir ve aynı zamanda kültürel bir ögemizdir. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu ürünü biz çeşitli kıyafetlere ve hediyelik eşyalara dönüştürmeyi başardık. Kurduğumuz atölyede ABAD Kadın Kooperatifimizle birlikte hem katma değer üretiyor, hem de kültürümüzün nadide bir parçasını teşkil eden Ehram’ı gündelik yaşama yeniden kazandırıyoruz” diye konuştu.
Kadınlara Mesleki Eğitim Ve İstihdam Yolu
ABAD Kadın Kooperatifi ile ortaklaşa yürütülecek projeyle üretim sürecine kırsaldaki kadınların da dahil edileceğini anlatan Başkan Orhan, “Çok yönlü olarak yürüteceğimiz bu projeyle kırsalda yaşayan hanım kardeşlerimizi öncelikle üretim sürecimize dahil etmiş olacağız. Ehram’ın hammaddesi olan koyunyününü kırsaldaki kadınlarımızın özel emekleriyle temin edecek ve bu yolla gelir elde etmelerini sağlayacağız. İlaveten süreçte koyunyününü ekonomiye geri kazandırmış ve de hayvancılığa katma değer sağlamış olacağız. En önemlisi de, bu üretim döngüsü içerisinde kadınlarımızın üretim işletmemizde hem mesleki açıdan eğitilmelerini ve hem de istihdam edilmelerini mümkün hale getireceğiz. Dolayısıyla projemizle yaklaşık 40 hanım kardeşimizi istihdam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Projenin hayata geçirilmesinde AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik’in de büyük katkılarının olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, ABAD Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Alkan ve Şenkaya İlçe Kadın Kolları yönetimine de, işbirlikleri için teşekkür etti.
Genel Merkez Kadın Kolları’ndan Orhan’a Teşekkür
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, kadınların istihdamına öncelik veren her çalışmanın kıymetli olduğunu ifade ederek, Aziziye Belediyesi’nde böyle bir projenin yürütülüyor olmasının takdire şayan olduğunu söyledi. Kadınların dahil oldukları üretim süreci kadar, ürünlerin pazarlanması ve piyasa imkanlarının da önem taşıdığını kaydeden Gözgeç, “Öğrendik ki, Aziziye Belediye Başkanımız bu anlamda da gerekli adımları atmış. Başkanımızı yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu kıymetli çalışmayla kadınlara istihdam yolu açılacağı için de, kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Umuyorum bu proje bölgedeki diğer iller ve belediyeler için de örnek teşkil eder” ifadelerini kullandı.
El Sanatları Üretim İşletmesini Gezdiler
Konuşmaların ardından protokolü karşılıklı olarak imzalayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile ABAD Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Alkan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları yöneticileriyle birlikte objektiflere poz verirken, heyet daha sonra Aziziye Belediyesi El Sanatları Üretim İşletmesini gezdi. Başkan Orhan, Ehram dokuma atölyelerini gezdirdiği konuklarına, buradaki üretim sürecini tüm aşamalarıyla anlattı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları heyeti ise, belediyeye böyle bir tesis kazandırılmış olunmasından dolayı Başkan Orhan’ı tebrik etti. Orhan da, konuklarına atölyede üretilen Ehram ürünlerinden çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran ...
Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu
YEREL HABERLER Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu
Tekman’da AK Buluşma Aydemir: ‘Tekmanlı kardeşlerimiz vefa timsali’ Aydemir: ‘Halkın hizmetkarı olmak en büyük şereftir’ Milletvekili Aydemir Tekmanlılarla AK Gündemi paylaştı
YEREL HABERLER Tekman’da AK Buluşma Aydemir: ‘Tekmanlı kardeşlerimiz ...
Başkan Sekmen: “Üniversiteli gençlerimizin daima yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Üniversiteli gençlerimizin daima ...
Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş’e ziyaret
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş’e ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Altınok ve Öz’den Bölge Müdürü Yavuz’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Altınok ve Öz’den Bölge Müdürü Yavuz’a hayırlı olsun ...
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ...
Atatürk Üniversitesi, bölgesel gelişime yönelik iş birliklerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, bölgesel gelişime yönelik iş ...
Cindilli ve Çevik ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Cindilli ve Çevik ailelerinin mutlu günü
Avrupa Hareketlilik Haftası'na halaylı kutlama
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası'na halaylı kutlama
Aziziye Termal Otel’in kapıları öğrenciler için açıldı
YEREL HABERLER Aziziye Termal Otel’in kapıları öğrenciler için ...
DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz Turnaçayırı barajında incelemede bulundu
YEREL HABERLER DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz Turnaçayırı barajında ...
ETÜ Konukevi hizmete açıldı
YEREL HABERLER ETÜ Konukevi hizmete açıldı
Açılışı yapılan kütüphaneye şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ismi verildi
YEREL HABERLER Açılışı yapılan kütüphaneye şehit öğretmen Necmettin ...
Erzurum Eğitim-Bir-Sen’den eğitim öğretime destek
YEREL HABERLER Erzurum Eğitim-Bir-Sen’den eğitim öğretime destek
Yakutiye Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız ...
Ayıya araba çarptı, yaralı hayvan müdahale edilirken kaçtı Yaralı ayı müdahale edilirken saldırdı ve araziye kaçtı
YEREL HABERLER Ayıya araba çarptı, yaralı hayvan müdahale edilirken ...
Karayazı’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefa Gündemi Aydemir: ‘Vefakar Karayazılı kardeşlerimize minnettarız’ Milletvekili Aydemir Kırsal Alana AK Yaklaşımı paylaştı Milletvekili Aydemir’den Karayazı İstişaresi Milletvekili Aydemir, ‘2023, Muhalefeti şok edecek’
YEREL HABERLER Karayazı’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefa ...
Atatürk Üniversitesinde Ahilik Teşkilatı konuşuldu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde Ahilik Teşkilatı konuşuldu
Doğu’da fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğu’da fırtına uyarısı
Erzurum’un tarihine ışık tutan 6 bin yıllık höyükte kalıntılara rastlandı
YEREL HABERLER Erzurum’un tarihine ışık tutan 6 bin yıllık höyükte ...
Erzurum’da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı, yapımı tamamlanan bir okul hizmete açıldı AK Parti Erzurum Milletvekili İçişleri eski Bakanı Selami Altınok: “Terör örgütlerinin nefes alacak halleri kalmadı”
YEREL HABERLER Erzurum’da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı, yapımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.