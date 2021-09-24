Atatürk Üniversitesi yüz yüze eğitime hazır

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle 23 Mart 2020’den beri eğitime çevrimiçi (online) olarak devam eden Atatürk Üniversitesi, yüz yüze eğitim için gün sayıyor.

Yeni öğrencilerin katılımıyla birlikte örgün ve açık öğretim olmak üzere toplam 500 bin öğrencisiyle yeni döneme merhaba diyecek olan Atatürk Üniversitesi, uzun bir aradan sonra öğrencileriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir aranın ardından üniversitelerine kavuşacak olan öğrenciler için kampüste yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Özellikle öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu alanlarda hijyen çalışmalarını sürdüren, tüm binaların girişlerine dezenfeksiyon ünitesi kuran ve kampüsün tamamında pandemiye karşı önlemler alan Atatürk Üniversitesi, aynı zamanda akademik ve idari personelini güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Yeni Dönem İçin Hazırlıklar Tamam

Yüz yüze eğitimin uygulanacağı yeni akademik yıl için tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirten Rektör Çomaklı, öğrencilerin gelmesine sayılı günler kala kampüsteki hazırlıklara yönelik bilgi verdi. Çomaklı: “Yüz yüze eğitim için üniversite olarak ciddi hazırlık yapıyoruz. Kampüste geçen yıl kurduğumuz Covid19 kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve çalışanlar pandemi sürecine dair doğru bilgiyi bu kurulumuzdan alabilecekler. Öğrencilerimizi yeni eğitimöğretim yılında kampüste görmek istiyoruz ama bunu tüm kurallara uyarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Tüm Bilgiler ‘Eğitime Devam’ Portalında

Yerleşkenin uzun zamandır öğrencilerinden mahrum kaldığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Covid19 salgınının henüz bitmediğini hatırlatarak: “27 Eylül’de yüz yüze eğitimlere başlıyoruz ancak bazı teorik dersleri hibrit olarak işleyeceğiz. Uygulamalı derslerde ihtiyaç olursa telafi dersleri yapacağız. Pandemi süreci ve sonrasına ilişkin olarak hazırladığımız https://egitimedevam.atauni.edu.tr/ adresinden öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabilecekler. Öğrencilerimizi ve kampüslerdeki normal hayatı özledik fakat maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymaya azami ölçüde özen göstereceğiz” dedi.

Öğrenci Kimliklerine Sağlık Bilgileri Güncel Olarak İşleniyor

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim göreceğini kaydeden Rektör Çomaklı, Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü ile entegre çalıştıklarını ve bu doğrultuda öğrenci kimliklerine gerekli sağlık bilgilerinin işlendiğini dile getirerek: “Öğrencilerimizin temaslı oldukları, tek ve çift aşılarının olup olmadığı ya da hiç aşı vurulmadıkları gibi bilgiler fakültelerimizin girişlerinde yer alan turnikelerden geçişlerinde belli olacak. Öğrencilerimizin kampüsümüzde ve şehrimizde güvenli bir akademik yıl geçirmeleri için gereken her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle yaklaşık bir buçuk yıldır ayrı kaldığımız öğrencilerimize yeni dönemde sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitimöğretim yılı diliyorum.”

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