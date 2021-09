Erzurum’da KYK yurtları üniversite öğrencilerini ağırlamaya hazır

Erzurum Valisi Okay Memiş, KYK yurtlarında incelemelerde bulundu. Erzurum’a gelecek olan üniversite öğrencilerinin yurtlarının hazır olduğunu belirten Memiş, “Özel yurtlarla beraber yurt kapasitemiz 25 bin 500. Erzurum ülkemizde yurt anlamında sıkıntı yaşamayan illerimizden birisidir. Bütün üniversite öğrencilerimizin ihtiyaç duyması halinde onları yerleştirebilecek durumdayız” dedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi önümüzdeki hafta ile beraber Erzurum’da da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor. Bu nedenle Erzurum Valisi Okay Memiş, gelen öğrencilerin kalacağı KYK yurtlarını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Gelecek öğrenciler için önceden hazırlık yapmaya başlayan KYK yurtları yataklı odalar, banyolar, yemekhaneler ve ders çalışma alanlarıyla beraber hazır bir şekilde öğrencileri ağırlamayı bekliyor.



“Erzurum yurt anlamında sıkıntı yaşamayan illerden birisi”

Erzurum’da bulunan tüm yurtların gelecek olan öğrencileri ağırlamaya hazır olduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bildiğimiz üzere haftaya pazartesi günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da üniversitelerimiz açılıyor. Bununla beraber yüz yüze eğitimlerimiz de başlamış oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki yıldır mücadele ettiğimiz pandemi süreci var. Hakikaten çok zorlu bir süreç oldu her anlamda ancak özellikle aşının bulunması da aşıların artık insanlarda uygulanmaya başlanmasından sonra yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bunun en önemli gelişmesi de eğitim alanında oldu. Erzurum’da Eğitim Bakanlığına bağlı toplam 150 bin öğrenci ve 11 bin öğretmen ile yaklaşık 2 haftadır eğitime başlamıştık. Bu süreç devam ediyor. Yanımda kız öğrenci arkadaşımız var İstanbul’dan Erzurum Atatürk Üniversitesini kazanmış. Biz şu anda yeni yapılmış bir yurttayız. Erzurum’da iki üniversitemizin bünyesinde toplam yaklaşık 65 bin öğrencimiz var. Özel yurtlarla beraber yurt kapasitemiz de 25 bin 500. Erzurum ülkemizde yurt anlamında sıkıntı yaşamayan illerimizden birisidir. Bütün üniversite öğrencilerimizin ihtiyaç duyması halinde onları yerleştirebilecek durumdayız. Şu anda 56 bin civarında da yedek öğrenciler için kontenjanımız bulunuyor. Bu da yeterli olmazsa kamu kuruluşlarının yerlerini de öğrencilerimize açmaya hazırız. Eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Genç öğrenci kardeşlerimizi de aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

