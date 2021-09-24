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Erzurum Valisi Memiş: Gençliğinize güvenmeyin, aşı olun

DHA

Erzurum Valisi Memiş: Gençliğinize güvenmeyin, aşı olun


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtları gezen Vali Okay Memiş, öğrencilere aşı çağrısı yaparak "Gençlerimiz, gençliğine çok güvenmeden aşı olmalı" dedi. 
Vali Okay Memiş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Kazım Karabekir Kız Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Yurda kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerle sohbet eden Memiş, "Erzurum'da hem Atatürk Üniversitesi'nde hem de Erzurum Teknik Üniversitesi'nde toplamda yaklaşık 65 bin öğrencimiz var ve yurt kapasitemiz özel yurtlarla beraber 25 bin 500. Erzurum, bu anlamda Türkiye'de yurt anlamında öğrencilerimizin sorun yaşamadığı önemi illerden birisi diyebiliriz. Memnuniyetle ifade edebilirim ki, Erzurum'da bütün üniversite öğrencilerimizin ihtiyaç duyması halinde onları yerleştirebilecek durumdayız. Hatta şu anda ilk yerleştirmeden sonra yaklaşık 5-6 bin civarında da kontenjanımız bulunmakta. Onları da yedek listede olan çocuklar yeni de müracaat etmeleri halinde onların da hepsini yerleştireceğiz. İhtiyaç hasıl olursa ki, şu anda çok olacak gözükmüyor kamu misafirhanelerini de bütün öğrencilerimizin emrine açacağız. Geçici süreyle de olsa" diye konuştu. Yurtlarda ve fakülte dersliklerinde gereken tedbirlerin alındığını belirten Memiş, öğrencilere de aşı çağrısı yaparak "Hem okulda hem de yurtta öğrencileri kendi malzemelerini alabilecek, alamayanlara her türlü kolaylığı ve yardımı zaten sağlayacağız. Ama en önemlisi; gençlerimizin gençliğine çok güvenmeden aşı olmaları. Çok önemli bir şey bu. Başka türlü bu salgını kontrol altına alamayacağız" dedi. 
'30 SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERDİK'
Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilk ve orta dereceli okullarla ilgili de bilgi veren Memiş, şunları söyledi:
 "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Erzurum'daki toplam 150 bin öğrenci ile 11 bin öğretmenle eğitime yaklaşık iki haftadır başlamıştık. Bu süreç devam ediyor. Bu arada memnuniyetle şunu ifade edebiliriz ki; okulların açık olmasından dolayı Erzurum'da vaka artışı olduğunu söyleyemeyiz. Yer yer okullarımızda pozitif vakalı çocuklarımızı gördük. Şu anda da yaklaşık 30 civarında sınıfımızda da yüz yüze eğitime ara vermek durumda kaldık. Ama hemen o çocuklar negatife döndükten sonra yeniden yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Okulların tamamı değil, sadece sınıfta bir karantina uygulaması yapıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-09-24 15:07:28

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