Erzurum’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme’ toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme’ toplantısı

İHA

Erzurum’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme’ toplantısı

Erzurum’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Erzurum Valiliği toplantı salonunda Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmet Müdürü Cemil İlbaş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yapmış oldukları faaliyetler, mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlar ele alındı.
Atak, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, şiddetin sadece kadına şiddet olarak değil insana şiddet olarak tanımlanmasının önemine değindi. Atak, şiddetin Erzurum ve Türkiye gündeminden çıkarılması noktasında çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti. Atak, daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, İl Koordinasyon Kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş ise şiddet sorununun kurumlararası işbirliği ile çözüleceğini belirterek, kadın hizmetleri konusunda yapılan çalışmalar ve toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlbaş, kadın sorunları konusunda duyarlılık gösteren kurumlara teşekkür etti.
ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden Sosyolog Münteha Aydın ise kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planının tanıtımıyla ilgi sunum yaptı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Gizemli yol'u bisikletleriyle denediler
YEREL HABERLER 'Gizemli yol'u bisikletleriyle denediler
Erzurum Valisi Memiş: Gençliğinize güvenmeyin, aşı olun
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: Gençliğinize güvenmeyin, aşı ...
Sisle kaplanan Palandöken, kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Sisle kaplanan Palandöken, kartpostallık manzaralar ...
Erzurum’da KYK yurtları üniversite öğrencilerini ağırlamaya hazır
YEREL HABERLER Erzurum’da KYK yurtları üniversite öğrencilerini ...
Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış
Atatürk Üniversitesi yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yüz yüze eğitime hazır
Aziziye’nin Projesi, Genel Merkez Kadın Kolları’ndan tam puan aldı Aziziye’nin Ehram projesi, kadınların yeni iş kapısı olacak
YEREL HABERLER Aziziye’nin Projesi, Genel Merkez Kadın Kolları’ndan ...
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran ...
Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu
YEREL HABERLER Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu
Tekman’da AK Buluşma Aydemir: ‘Tekmanlı kardeşlerimiz vefa timsali’ Aydemir: ‘Halkın hizmetkarı olmak en büyük şereftir’ Milletvekili Aydemir Tekmanlılarla AK Gündemi paylaştı
YEREL HABERLER Tekman’da AK Buluşma Aydemir: ‘Tekmanlı kardeşlerimiz ...
Başkan Sekmen: “Üniversiteli gençlerimizin daima yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Üniversiteli gençlerimizin daima ...
Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş’e ziyaret
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş’e ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Altınok ve Öz’den Bölge Müdürü Yavuz’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Altınok ve Öz’den Bölge Müdürü Yavuz’a hayırlı olsun ...
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ...
Atatürk Üniversitesi, bölgesel gelişime yönelik iş birliklerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, bölgesel gelişime yönelik iş ...
Cindilli ve Çevik ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Cindilli ve Çevik ailelerinin mutlu günü
Avrupa Hareketlilik Haftası'na halaylı kutlama
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası'na halaylı kutlama
Aziziye Termal Otel’in kapıları öğrenciler için açıldı
YEREL HABERLER Aziziye Termal Otel’in kapıları öğrenciler için ...
DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz Turnaçayırı barajında incelemede bulundu
YEREL HABERLER DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz Turnaçayırı barajında ...
ETÜ Konukevi hizmete açıldı
YEREL HABERLER ETÜ Konukevi hizmete açıldı
Açılışı yapılan kütüphaneye şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ismi verildi
YEREL HABERLER Açılışı yapılan kütüphaneye şehit öğretmen Necmettin ...
Erzurum Eğitim-Bir-Sen’den eğitim öğretime destek
YEREL HABERLER Erzurum Eğitim-Bir-Sen’den eğitim öğretime destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.