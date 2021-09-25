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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da yetişmez denilen sebzeyi 2 bin rakımda yetiştirdi

İHA

Erzurum’da yetişmez denilen sebzeyi 2 bin rakımda yetiştirdi

Metin Aydın isimli bir çiftçi, Erzurum’da yetişmez denilen brokoliyi özenle ilgilenerek yetiştirmeyi başardı. 2 bin rakımda yetiştirdiği brokoliye ise talep yoğun.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde yer alan Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan Metin Aydın, Erzurum’da üretilmesi zor olan brokoliyi yetiştirdi. Brokoli soğuk havalardan olumsuz etkilenen ve 1020 derece arası hava sıcaklığında yetiştirilen sebzeler arasında yer alıyor. İklimsel olarak Erzurum’da yetiştirilmesi zor olan brokoliyi yetiştiren Metin Aydın ise devletimizin bize verdiği desteklerden sonra Erzurum’da yetişmez denilen her şeyi yetiştirebiliriz diyor. Faydası saymakla bitmeyen brokoliye ise yerli halkın ilgisi gün geçtikçe artıyor. Çiftçi Aydın, devlet desteğiyle elde ettiği seralar sayesinde brokoliyi kış aylarında da yetiştirebiliyor. Brokolinin yanı sıra reyhan, roka, maydanoz, tere, aş otu, karnabahar, lahana, karpuz ve patateste yetiştiren Aydın, kentin sebze ihtiyacını karşılayabilecek seviyede üretim yapıyor.

“Çok önemli destekler aldık”
Toprakla uğraşarak insanlara hizmet verdiği için çok mutlu olduğunu belirten Çiftçi Metin Aydın, “Önce bize çok destek olan valimize, İl Tarım Müdürüme, İlçe Tarım Müdürüme çok teşekkür ederim. Bizde verilen bu desteklerin karşılığını vermek için özveriyle çalışıyoruz. Sebzelerimizi yetiştirerek halkımıza sunuyoruz. Toprakla uğraşıp iç içe olmak ve insanlara bu şekilde hizmet vermek çok güzel bir şey. Bu işi yapmak zor değil önemli olan teşvik edilmek ve destek alabilmek. Biz Erzurum çiftçileri olarak çok önemli destekler aldık. Destek aldıktan sonra zaten bu bizim çocukluktan beri yaptığımız iş o nedenle gerisi çok kolay oldu” dedi.

“Bu bölgede bizden başka yetiştiren yok”
Brokolinin yanında birçok sebzeyi de yetiştirdiklerini kaydeden Aydın, “Her türlü yeşillik ürünü yetiştiriyoruz. Reyhan, roka, maydanoz, tere, aş otu, karnabahar, lahana, karpuz, patates ve brokoli gibi birçok ürünü yetiştiriyoruz. Kış aylarında da sebze yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu bölgede brokoliyi bizden başka yetiştiren yok. Sadece biz yetiştiriyoruz. Bunun yanında biber, domates ve patlıcanda yetiştiriyoruz. Bunlar normalde çok zor yetişir ama seralarımız ve güzel çalışmalarımız sayesinde her şey yetişiyor. Erzurum’da yetişmez denilen ürünleri bile yetiştiriyoruz. Brokoli 70 günde yetişiyor. Şu anda da hasat zamanındayız, hasat çok verimli geçiyor. Çalışmalarımızın hakkını alıyoruz. Daha öncesinde de yetiştiriyorduk ama şu anda talepler doğrultusunda brokoliyi daha fazla yetiştiriyoruz. İnsanların brokoliye ilgisi fazla çünkü çok faydalı bir beslenme ürünü” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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