TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Adanaspor: 1

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TFF 1. Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor evinde karşılaştığı Adanaspor'u 31 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Bruns’un kullandığı serbest vuruşta Ahmethan topu arka direğe havalandırdı. Arka direkte Ozegovıc’in şutunu kaleci güçlükle çeldi.

18. dakikada Novikovas’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Olanare’nin şutu savunmaya çarparak üstten dışarı çıktı.

24. dakikada Novikovas’ın sağ taraftan yaptığı ortada Ufuk’un kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

32. dakikada Novikovas’ın sağ taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Orhan’ın kafa şutunu kaleci Karacic güçlükle çeldi. Karacic'ten seken top savunmada Roche’ye çarparak filelerle buluştu. 10

67. dakikada Emircan’ın sol taraftan ortasında topla buluşan Novikovas müsait pozisyondaki Gökhan Alsan’ı gördü. Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 20

69. dakikada savunmanın hatasıyla kazandığı topla ceza sahasına giren Novikovas düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 30

77. dakikada Eren’in kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emircan’ın şutu yandan dışarı çıktı.

83. dakikada İsmail’in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Samed’in şutu filelerle buluştu. 31



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökmen Baltacı xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx(Süleyman dk. 85 ?), Gökhan Kardeş xx, Mücahit xx, Ufuk xx, Estrela xx, Hasek xxx(Alican dk.68 xx), Gökhan Alsan xxx, Novikovas xxx (Rosheuvel dk. 85 ?), Eren xx (Oltan dk. 86 ?), Olanare xx (Emircan dk. 46 xxx)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Özgür, Fırat

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adanaspor: Karacic xx, Evren xx (Bennasser dk. 87 ?), Uğurcan xx, Roche xx (Tetteh dk. 64 xx), Donkor xx, Bruns xx (Orkan dk. 73 x), Celil xx, İsmail xx, Samed Ali xx, Ahmethan xx (Rüştü dk. 63 x), Ozegovic xx

Yedekler: Burak, Harun, Muhammed, İbrahim, Fıratcan

Teknik Direktör: Yılmaz Akbaşlı

Goller: Roche (dk. 32 k.k.), Gökhan Alsan (dk. 67), Novikovas (dk. 69) (BB Erzurumspor), Samed Ali (dk. 83) (Adanaspor)

Sarı kartlar: İsmail, Celil (Adanaspor)

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