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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB. Erzurumspor - Adanaspor: 3-1

DHA

BB. Erzurumspor - Adanaspor: 3-1


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
BB. ERZURUMSPOR: Jakub Szumski Ufuk Budak, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Hasek (Dk. 68 Alican Özfesli), Estrela, Gökhan Alsan, Novikovas (Dk. 85 Rosheuvel), Orhan Ovacıklı (Dk.85 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 85 Oltan Karakullukçu), Olanare (Dk. 46 Emircan Altıntaş)
ADANASPOR: Goran KaracicCelil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, Samed Ali Kaya, Bruns (Dk. 73 Orkan Çınar), Evren Korkmaz (Dk. 87 Bennasser), Isaac Donkor, Benjamin Roche (Dk. 64 Tetteh), İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 64 Rüştü Hanlı), Ozegovic
GOLLER: Dk. 32 Benjamin Roche (Kendi kalesine), Dk. 67 Gökhan Alsan, Dk. 69 Novikovas (BB. Erzurumspor), Dk. 83 Samed Ali (Adanaspor)
SARI KARTLAR: İsmail Erdoğan, Celil Yüksel (ADANASPOR)TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında BB Erzurumspor sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada kendi kalesine Benjamin Roche, 67'nci dakikada Gökhan Alsan ve 69'da Novikovas kaydetti, Adanaspor'un tek golü ise 83'üncü dakikada Samed Ali'den geldi.9'uncu dakikada Adanaspor gole yaklaştı. Kazanılan faul sonrasında ceza alanına gelen topu Uğurcan Yazğılı kafayla içeri çevirdi. Erzurumspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Ozegovic'in öünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta öne üst direğe sonra da yere çarpan topu Erzurumspor savunması kornere attı. Adanasporlu futbolcular, uzun süre topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulunsa da hakem Kadir Sağlam korneri gösterdi.
18'inci dakikada Estrela, pasını Novikovas'a verdi. Novikovas'ın ortasında Olanare'nin vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 
32'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Novikovas'ın ortasında kafalardan seken topu kaleci Karacic yumrukladı. Adanasporlu Roche'ye çarpan top ağlara gitti: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
67'nci dakikada Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Novikovas, müsait durumdaki Gökhan Alsan'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
69'uncu dakikada Erzurumspor bir gol daha buldu. Rüştü Hanlı'nın hatasıyla topla buluşan Novikovas, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
83'üncü dakikada Adanaspor farkı 2'ye düşürdü. Konuk ekipte topla buluşan Samed Ali, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve BB Erzurumspor sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti. DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-09-25 18:14:32

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