Dilencilere karşı toplum bilinçlendiriliyor "Açılan el, verilen her para, bir sonraki eli getirir" "Çocuklardan yaptığımız alışverişle onlara iyilik yapmıyoruz" "Dilenen ve dilendirilen kişilere para verme, onların geleceklerini ellerinden alma"

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü dilencilere yönelik sosyal bir çalışmaya imza attı.

Şehrin çeşitli yerlerine asılan afiş ve billboardlarla dilencilik yaparak vatandaşlara duygu sömürüsü yapan dilencilere karşı vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, sokaklarda dilenen çocuklarla ilgili olarak şehrin muhtelif yerlerine asılmak üzere afiş çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Çalışmamızda özellikli olarak sokaklarda dilendirilen çocuklara vatandaşların para verilmesinin, bu kişilerle alışveriş yapılmasının yanlış bir davranış olduğunu ifade etmek için çalışmamızı bu yönde yaptık” dedi.

Dilenciliği yapanların zamanla bunu bir meslek haline getirebildiğini anlatan İlbaş “Bu konu çok ileri boyutlara da gidebiliyor. Öyle ki çocuk istismarları ve vatandaşların duyguları ile oynanmasını çok iyi biliyorlar. Aslında gerçek ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek dinimizin de bir emridir, öyle ki gerçek ihtiyaç sahiplerini aramak, bulmak onlara yardım etmek en doğru yoldur. Devlet bu anlamda çok ciddi anlamda destek sağlıyor ki, 2020 yılında yalnızca Erzurum’da 563 milyon ekonomik anlamda destek sağlandı” dedi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak vatandaşları bilinçlendirmek adına böyle bir çalışma ihtiyacı duyduklarını anlatan İlbaş, “Bu durumda kalan vatandaşların 155’i aramaları, Zabıtayı aramaları bizler açısında çok önemlidir. Kurum olarak özellikle bu alanda çalışmak için mobil ekip oluşturduk. Bunu kurum olarak değil toplumsal olarak görüp ona göre mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İlbaş küçük yaştaki çocukların böyle ortamlara itilmeleri ve onların bu ortamlarda istismarlara uğramalarına izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Erzurum gibi muhafazakar veya dini duyguları yoğun olan şehirlerde özellikle dini bayramlarda ve Ramazan aylarında dilenciler ortaya çıkıyor. Bu kişiler şehrin en işlek yerlerinde bile göze çarpıyor, hatta bazıları çok ileri giderek engelli vatandaşları ön plana atıp onlara aitmiş gibi engelli dergileri veya engelli gazeteleri çıkarıp o yönden vatandaşların duyguları ile oynuyorlar. Bunlara modern dilenci diyebiliriz ki bunlara çok dikkat etmek gerekir. Bu kişilerin giyim tarzları son derece şık ve bakımlı, bu kişiler insanların duyguları ile oynuyorlar” diye konuştu.

Yapılan çalışma ile şehrin muhtelif bölgelerine “Dilenen ve dilendirilen kişilere para verme, geleceklerini ellerinden alma”, “Açılan ele verilen her para bir sonra ki eli getirir”, “Çocuklardan yaptığınız alışveriş onlara iyilik olarak dönmüyor, onlara iyilik yapmıyorsunuz” yazılı billboardlar asıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.