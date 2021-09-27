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Aydemir: ‘Pasinler Erzurum’un gönül ovasıdır’ Aydemir vatandaş memnuniyetini sorguladı AK Heyetten Pasinler Zirvesi Aydemir: ‘Vefa ve Sadakatte buluşanların emrindeyiz’ Aydemir’den ‘Erzurumluluk Terbiye ve Tahsili’ vurgusu

İHA

Aydemir: ‘Pasinler Erzurum’un gönül ovasıdır’ Aydemir vatandaş memnuniyetini sorguladı AK Heyetten Pasinler Zirvesi Aydemir: ‘Vefa ve Sadakatte buluşanların emrindeyiz’ Aydemir’den ‘Erzurumluluk Terbiye ve Tahsili’ vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Eylül Ayı Sahada Gözlem, İstişare ve Tespit çalışmaları Pasinler etabında Dadaşlarla meşverette bulundu. Ardıçlı, Taşlıgüney, Ügümü, Demirdöğen, Tımar, Tepecik, Büyüktuy mahallerinde Pasinlerlilerle yüz yüze görüşen Milletvekili Aydemir, genel ve yerel gündeme ilişkin görüşleri aldı, vatandaş memnuniyetini irdeledi.
Ak Heyet Pasinler Yollarındaydı
Milletvekili Aydemir, AK Parti İl Teşkilatı Pasinler Koordinatörü Samih Kavaz, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Kanal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti Pasinler Gençlik Kolları Başkanı Savaş Kurt, Pasinler Belediye Meclis Üyelerinin oluşturduğu heyetle birlikte Pasinler’in nabzını tuttu, ilçe esnaf, eşraf, kanaat önderleri ve ahalisinin düştüğü kayıtları tespit etti.
Aydemir İlçe Teşkilatıyla Bir Araya Geldi
Pasinler Programı düzeyinde AK Parti ilçe Teşkilatıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, TBMM’de Erzurum özelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi, Ekim ayında başlayacak olan Yeni Yasama Döneminde gündeme getirecekleri öncelikleri aktardı, Bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi öngörülen temaslar hakkında malumat aktarımında bulundu.
Ak Parti Pasinler Zirvesi
İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Pasinler Zirvesinde, İlçe Başkanı Gökhan Kanal ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ilçede kamu düzeyinde kaydedilen programlı çalışmalar, yatırımlar; ilçe özel sektörünün potansiyel ve girişimcilik düzeyi, covid19’la mücadele ekseninde yürütülen çalışmalar ve halkın aşı yaklaşımı, tarımsal hasat ve verimlilik, ilçenin termal ve tarih turizmi düzeyinde marka ilçe konumu, Sosyal Koruma Kalkanı Desteklerinden yararlanma oranı ve esnafın desteklere yaklaşımı başta olarak gündelik yaşama ve uzun vadeli beklentilere yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Pasinler Vakıf Medeniyeti Müzesi Gündemi
Pasinler’in Türk İslam Medeniyeti dairesinde Vakıf Kültürünü nesnel boyutta abideleştiren ilk ilçe olması dolayısıyla ilçede yaptırılmakta olan Vakıflar Anıtı, Pasinler Vakıf Medeniyetleri Müzesi Projesi ele alındı, Malazgirt Zaferi öncesinde Anadolu’nun kilidinin açıldığı Pasinler Zaferi’nin ulusal boyutta kutlanması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ardıçlı İstişaresi
Pasinler’de ilçe esnafının konuğu olan AK Parti Heyeti, Pasinler Ardıçlı istişaresi ile kırsal alan çalışmasının ilk etabını gerçekleştirdi. Pasinler Ardıçlı’da içme suyuna dönük tespitleri kayda geçtiklerini açıklayan Milletvekili Aydemir, ’Büyükşehir belediyemizle birlikte ilçe belediyemizin fiziki noksanlara dönük çalışmalarına hemşehrilerimizin takdir duyguları çok yüksek. Erzurumluluk terbiyesine teslimiz. Ardıçlımızla gurur duyuyoruz.’ değerlendirmesini paylaştı.
Taşlıgüney Buluşması
AK Parti Heyetinin ikinci ziyaret ve istişare adresi Taşlıgüney oldu. Mahal sakinleriyle oluşturulan sohbet halkasında beklentiler konuşuldu, ilçe ve kırsal alan gündemine dair çıkarımlar dile getirildi, mahaldeki aşı oranı ele alındı, kuraklığın yol açtığı tarımsal sorunlar ile çiftçi ve besicinin görüşleri aktarıldı.
Ügümü Ziyareti
Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti daha sonra Ügümü’nün konuğu oldu. Kırsal alanda yaşam kalitesini artırmaya yönelik alt ve üst yapı çalışma ve isteklerinin konuşulduğu Ügümü istişaresini değerlendiren Milletvekili Aydemir, “Hizmeti AK Parti ile gördük” diyen hemşehrilerimize, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde köylerimizi daha yaşanabilir kılmanın gayretindeyiz, hizmetin en iyisine layıksınız” karşılığını verdik. Erzurumluluk tahsili almış kardeşlerimize teşekkürler.’ dedi.
Demirdöğen Gündemi
AK Parti Heyetin Ügümü ziyareti sonrasında Demirdöğenlilerle buluştu. Demirdöğen Barajıyla birlikte bitkisel üretimde büyük merhale kat ettiklerini ifade eden mahal sakinleri, verilen tarımsal destekler, alternatif ekime yönelik düzenlemeler, tarımda çiftçiyi toprağıyla barışık kılan uygulamalar ile covid19 salgınının önlenmesi konusunda gösterilen hassasiyet ve sergilenen dikkatten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Kadrolara şükran duygularını ilettiler. Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterilen vefa ve ufkuna sadakat kararlılığının bir dadaş asaleti olduğunu belirterek, ‘Erzurumluluk prensiplerine bağlı hemşehrilerimize minnettarız.’ mesajını verdi.
Tımar Meşvereti
Milletvekili Aydemir ve AK Kadroların Tımar Mahallesi istişaresinde ülke ve tarım ekonomisi ile alındı, TKDK destekleri paylaşıldı. AK Parti tarafından kırsal alan üretiminde öncelik olarak kaydedilen Tarımda Aile İşletmeciliği konusu üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. İstişarede 20 yıllık AK sürece dair memnuniyetlerini aktaran vatandaşlar, AK Parti ve Cumhur ittifakına güvenlerini izhar ettiler. Tımarlıları ‘Dadaşlık diploması almış hemşehrilerimiz’ olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Talepleri başımız üstüne. ‘ kaydını düştü.
Tepecik’te Gönül Belediyeciliği
AK Heyetin Tepecik ziyaretinde, Pasinler Belediyesinin takdir ve beğeni toplayan Gönül Belediyeciliği ve sosyal yaklaşımları öne çıktı. Milletvekili Aydemir Tepecik ziyaretine ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, ‘Pasinler Tepecik Köyümüzü ziyaret, ev ihtiyacı olan yaşlı anne ile kızı için güzel bir kapı açtı. Erzurumluluk bilincini hayat felsefesi yapan ve ihtiyaç sahiplerinin yanında konuşlanan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Dölekli’ye teşekkür ediyoruz.’ ifadesine yer verdi.
Büyüktuy’da Ak Kayıtlar
Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin Pasinler kırsalındaki son ziyaret adresi Büyüktuy oldu.
Büyüktuylular Büyükşehir Belediyesince yaptırılan köy ve taziye evine müteşekkir olduklarını bildirdiler. Mahal sakinlerinin ortak talebi Dere ıslahıydı. Dere ıslahına dönük talep ve beklentileri takibin vazifeleri olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Hemşehrilerimizin Ak kadroya itimat ve sahiplenişlerine minnettarız.’ kaydını düştü.
AK Parti Heyeti Pasinler saha çalışmasını taziye ziyaretiyle tamamladı. Pasinler Sürbahan eşrafından Zekeriya Sinan’ın ailesinin acısını paylaşan AK Heyet, ‘Cennet ve Cemalullah ile şereflensin inşaallah.’ niyazıyla Aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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