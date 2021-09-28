MHP İl Başakanı Karataş’tan Yavuz’a hayırlı olsun ziyareti

MHP İl Başkanı Nail Karataş’tan DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Nail Karataş beraberinde ki heyet ile birlikte DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bölge Müdürü Yavuz’a hayırlı olsun dilekleriyle yeni görevinde başarılar dileyen İl Başkanı Karataş, DSİ’nin Erzurum yatırımları hakkında istişare de bulunarak, bölgemize yapılacak olan hizmetlerde Bölge Müdürü Yavuz’a başarı dileklerinde bulundu.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İl Başkanı Karataş ve heyetine teşekkür etti.

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