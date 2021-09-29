Klinik Araştırmalar ve İnovasyon alanında sempozyum düzenlendi

Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGETAM) tarafından yürütülen “Klinik Araştırmalar ve İnovasyon Sempozyumu” alanında uzman katılımcılarla çevrimiçi (online) olarak düzenledi.

Sempozyuma katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı ile Sempozyum Başkanları Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör açılış konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra sunumlara geçildi.

“Araştırmada Ön Hazırlık” adlı sunumunu gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serap Ejder Apay araştırma konularında veri, sonuç ve yayınlama konusunda kendisine yöneltilen birçok soruyu cevapladıktan sonra alan indeksleri ve veri tabanlarını ayrıştırma konusunda bilgi verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Kemal Turhan da “Veri Toplama Yöntemleri, Belirlenmesi ve SPSS Veri Tabanına Giriş” adlı sunumu kapsamında veri toplama, hipotez ve ölçüm düzeyleri ile alakalı geniş çapta öğretici açıklamalarda bulundu.

Katılım Belgesinin verildiği sempozyumda Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zekai Halıcı, Prof. Dr. Elif Çadırcı, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ikinci oturumda devam eden sempozyumda sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyumda makale yazmanın sistematiğine değinildiği gibi proje hazırlama konusunda ne tür tekniklere başvurulacağına, nasıl yollar izlenmesi gerektiğine dair önerilerde bulunuldu. Ayrıca yapılan projelerin ve getirilen yeniliklerin patent süreçleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Program, Sempozyum Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü’nün tüm katılımcılara iyi dileklerde bulunmasından sonra sona erdi.

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