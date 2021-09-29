Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde Kültürel Dönüşüm çalışmaları kapsamında fakülte değerlendirme sunumları tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde birim yöneticileriyle gerçekleştirilen kültürel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Birim yöneticilerinin yaptıkları çalışmalar hakkında rapor sundukları toplantılar, Rektör Çomaklı başkanlığında verimli bir şekilde sürerken, iki haftalık yoğun temponun ardından fakültelerle gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında ilk etapta rektör yardımcıları, fakülte yöneticileri ve öğretim üyelerinin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ardından, elde edilen çıktıların oldukça faydalı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birim yöneticilerinin Yeni Nesil Üniversite vizyonunu içşelleştirmelerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Rektör Çomaklı, 4 Şubat 2018'de başlayan sürecin belirlenen strateji ve takvime uygun olarak ilerlediğini, bu doğrultuda kültürel dönüşüm çalışmalarında önemli bir noktaya gelindiğini vurgulayarak bu süreçte dönüşümün üniversite çapında etki oluşturduğu ve fakülte dekanlarının Yeni Nesil Üniversite vizyonunu benimsediklerini görmenin ilerleyen dönemdeki çalışmalar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde birim yöneticileriyle kültürel dönüşüm çalışmalarının fakülteler ayağı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile yapılan toplantıyla sona ererken, oturumlar yabancı diller, konservatuvar ve meslek yüksekokulları yönetici ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantılarla devam edecek.

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