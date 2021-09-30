Erzurum’da mısır hasadı

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Çataksu köyünde mısır hasadı yapılıyor.

Olur'un Çataksu köyünde yaşayan Engin Atmaca (55) mısır ekimini geç yaptığı için hasadını da Eylül ayının son günlerinde yapıyor.

Haziran ayının sonlarında ektiği mısırın 30 Eylül’de hasadına başlayan Engin Atmaca, “Mısırlarımı altıncı ayın sonlarında ektim. Her tarafta yaş mısır bitti bizim mısırlarımız yeni çıktı çok güzeller. Çataksu’da bu mevsimde kimse inanmadı mısır yetişeceğine gerçekten çok güzel oldu” dedi.

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