Kart kopyalayarak ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da çeşitli bankaların ATM'lerine kart kopyalama aparatı takarak 200 bin lira çeken 2 kişi, kamera incelemeleri sonrası yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kentin çeşitli noktalarındaki ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak yaklaşık 200 bin lira çeken 2 kişi, kameralar incelenerek belirlendi. Ekipler, şüpheliler Mehmet K. ve Hazar D.'yi olayda kullanıldıkları suç unsuru materyaller ile yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-09-30 11:19:45



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