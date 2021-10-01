Antrenörlere AFAD’dan farkındalık eğitimi

AFAD Erzurum tarafından GSİM Antrenörlerine Afet Farkındalık eğitimi verildi.

Erzurum Arama Kurtarma İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan spor branşlarının antrenörlerine afet farkındalık eğitimi verdi. Değişik branşlarda görev yapan Antrenörlere AFAD Erzurum tarafından Afet Farkındalık eğitimi verildi. 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime 60 Antrenör katıldı. Spor Şube Müdürü Güngör Şenses’in de katıldığı eğitim toplantısında, antrenörler doğal afetler konusunda bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesiyle birlikte AFAD tarafından toplumun her kesimine afet farkındalık eğitimi veriliyor .Bu kapsamda buz Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerine afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Erzurum Eğitmenlerinden Önder Şanal, değişik branşlarda görev yapan antrenörlere afet konusunda bilgi ve tecrübelerini aktardı. Şanal tarafından verilen eğitimde, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası konularında neler yapılması gerektiği konuları antrenörlere aktarıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de, oldukça verimli geçen farkındalık eğitiminde afet konusunda Antrenörleri aydınlatan AFAD Erzurum Eğitmenlerine teşekkür etti.

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