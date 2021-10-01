Tonlarca toprağın altında kalmaktan böyle kurtuldular



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Palandöken ilçesinde mesire alanı olan Mevlana Vadisi'nde meydana gelen, restoran çalışanları ve müşterilerin son anda kaçarak kurtulduğu toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı. Tesis yöneticisi Sadık Yıldız, "Bir anda parkın üstünden büyük bir gürültüyle toprak kaymaya başladı. Biz ve birkaç müşteri canımızı kaçarak zor kurtardık" dedi.

Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis yapılarak mesire alanına dönüştürülen Mevlana Vadisi'nde 29 Eylül akşamı toprak kayması oldu. Park sulamasında kullanılan boruların su sızdırmasından kaynaklandığı belirlenen olayda, yaklaşık 50 metre yükseklikten kopan topraklar büyük bir gürültüyle aşağı aktı. Tonlarca toprak, ağaçları kökünden söktü, mescit olarak tasarlanan kameriyeyi yıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından bölgeye AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, toprak kayması yaşanan vadinin üst tarafındaki konutlarda sorun olmadığı tespit edildi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Bu arada toprak kayması, vadideki restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, restoran için mescit yapımında çalışan işçiler, restoran çalışanları ve müşteriler tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Restoran yöneticisi Sadık Yıldız, "İş yerimiz için bir mescit tasarlamıştık. Ustalarımız mescidi yapıyordu. O arada bir gürültü koptu ve toprak kayması başladı. İkinci kaymayla birlikte biz kaçışmaya başladık. O anda korktuk ne oluyor diye. Biz ve birkaç müşteri canımızı kaçarak zor kurtardık. Ondan sonra bir baktık işte burası aşağıya gelmiş. Çok şükür can kaybımız yok, ama yine de mescidimizin gitmesi bizleri üzdü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-10-01 11:38:25



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