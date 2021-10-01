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Şener Şen tiplemesiyle milyonlara ulaştı Enerjisiyle yerinde duramıyor, takla atarak satış yapıyor Diksiyonu ve satış kabiliyetiyle Erzurum’un fenomeni oldu

İHA

Şener Şen tiplemesiyle milyonlara ulaştı Enerjisiyle yerinde duramıyor, takla atarak satış yapıyor Diksiyonu ve satış kabiliyetiyle Erzurum’un fenomeni oldu

Erzurum’da bebek arabasının üzerine yerleştirdiği bavulla sokak sokak dolaşarak çorap, gömlek ve kolonya gibi ürünler satan Mutlu Yıldırım, Şener Şen’in Neşeli Günler filmindeki Ziya karakterini andıran satış teknikleri ve tiplemesiyle Erzurum’un fenomeni oldu. Takla atarak satış yaptığı videolar sosyal medyada milyonlarca kez izlenen Yıldırım, tavırlarıyla görenleri güldürüyor.
Erzurum’da yaşayan 2 çocuk babası Mutlu Yıldırım, sokaklarda bavulu ve bebek arabasıyla 17 yıldır çorap, kolonya, parfüm, pantolon ve gömlek satışı yapıyor. Şener Şen tiplemesi ve söylediği tekerlemelerle esnafın ve vatandaşın yüzünü güldüren Yıldırım’ı bu günlerde milyonlar izliyor. Kahvehaneler önünde çekilen videosuyla sosyal medyada bir anda en fazla izlenen kişiler arasına giren Yıldırım gösterilen ilgiden ise memnun.
Yıldırım, Neşeli Günler filmindeki Şener Şen'in, kahvede jilet satma sahnesini anımsatan tavırlarıyla beğeni kazanırken satış yaparken takla attığı anlarla ise izleyenleri kahkahaya boğuyor.
“Doğal olduğum için seviliyorum”
Mutlu Yıldırım,, esprili ve doğal olduğunu için sevildiğini ifade ederek “ Bu işe 2004 yılında bir poşet gömlekle başladım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Daha sonra bebek arabası alıp üzerinde satmaya başladım. Helalinden ekmek paramızı kazanmak için yola çıkıyoruz. Erzurum sokaklarında dolaşıyorum. Esprilerimden dolayı sempati duyuyorlar. Doğal olduğum için seviliyorum. Kışın araba karda gitmeyince sırtıma alarak satış yapıyorum. Baharın gelmesi için dua ediyorum” dedi.
“Şener Şen’e benzetmeleri doğru”
Şener Şen’e benzetilmekten mutlu olduğunu belirten Yıldırım, “Erzurumlular beni Şener Şen’e benzetiyorlar. Benzetmeleri doğru çünkü ben satış yaparken espri yapıyorum İşimi severek yapıyorum. Her zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Pozitif insanların yanına gidince bana doping oluyor. Onlardan aldığım iyi niyet bir gülümseme beni adeta coşturuyor. Bazen yerimde duramıyorum. Kendimi kaybediyorum” şeklinde konuştu.
“Taklalı videolarım ilgi görüyor”
Pozitif insanlar görünce satış yaparken takla attığını söyleyen Yıldırım, “Bazen taklalı videolar çekiyorum. Gönlü güzel insanlar görünce takla atıyorum. Coşku olunca kendimi tutamıyorum. Eşim diyor ki sen çocuk musun? Oğlumda baba sen fenomen misin diyor. Videolarımız milyonlarca izlendi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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