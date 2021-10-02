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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistlerin yeni gözdesi Narman Peri Bacaları

İHA

Turistlerin yeni gözdesi Narman Peri Bacaları

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Erzurum’un Narman ilçesindeki peri bacaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.
Peri bacalarının yapılan tesisle birlikte turistlerin akınına uğradığını ifade eden Vali Okay Memiş, Tortum Şelalesi’nde ise yürüyüş yolu, seyir terası ve restoran yaptıklarını söyledi.
Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, vali yardımcıları, kaymakamlar, turizm işletmecileri ve daire müdürleriyle peribacaları bölgesinde safari yapan Vali Memiş, turistler için bulundurulan atlarla gezdi. Sosyal tesiste incelemede bulunan Memiş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Memiş, gazetecilere, Narman Peribacalarını muhteşem bir coğrafyanın içinde jeolojik park ve görenlerin büyülendiği bir alan olarak değerlendirdi.
Erzurum için önemli bir turistik mekân olan peri bacalarında daha önce bir tesis bulunmadığını hatırlatan Memiş, “Biz yaklaşık 2 yıl önce bu tesisi tamamen doğaya uygun bir şekilde yaptık. Narman peri bacalarına gelen insanların oturabileceği ihtiyaçlarını giderebileceği ve yemeğini yiyebileceği bir yer yoktu. Bu nedenle günü birlik tesisi yaptık.” dedi.
Tesisin yakın zamanda hizmete geçmesine rağmen binlerce turist ağırladığına dikkat çeken Memiş, peri bacalarının İtalyanların, uzak doğu ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen turistlerin akınına uğradığını kaydetti.
Narman Peri Bacaları’nın 12 vadiden oluştuğunu aktaran Memiş, şöyle konuştu:
“Peri bacaları 17 milyon metrekarelik bir alana sahip. Bulunduğumuz lokasyona gelebilmek için yaklaşık 3,5 kilometrelik bir yoldan geçmemiz gerekiyor. O yolu da dizayn ettik. Asfaltını bitirmek üzereyiz. Bittiğinde tur otobüsleri gelecekler yukarıya çıkacak ve misafirlerimiz isterlerse yarım saatlik bir doğa yürüyüşü ile muhteşem coğrafyayı görecek ve bu tesise gelecekler. Ayrıca atlı ve ATV turlar düzenlenecek. Bunların çalışmasını yapıyoruz.”
“Pandeminin özellikle o zor günlerini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Burası böylece Hem Erzurumluların hem de dışarıdan gelen turistlerin akınına uğruyor. Herkesi bu güzel coğrafyayı görmeye bekliyoruz." diyen Memiş, hem Narman ile çevre ilçelerde hem de Erzurum'da geniş konaklama imkânları bulunduğunu söyledi.
Tatil için gelenlerin Erzurum'da rahatlıkla bir haftasını geçirebileceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"Erzurum özelinde 1 milyonun üzerinde bir turist hedefimiz vardı ve onu yakalamış durumdayız. Narman Peribacalarına ise 100 bin turist bekliyoruz. Buraya insanların ayağı alıştıkça, tur operatörlerinin uğrak noktası oldukça, bu sayı Tortum Şelalesi'yle beraber daha da artacak."
Daha sonra Yakutiye Belediyesince Narman ile Uzundere ilçesine yapılan Dostluk Parkı ile halı sahanın açılışı, Vali Memiş ve beraberindekilerin yanında, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün katılımıyla yapıldı.
Tortum Şelalesi'nde yapımı süren yürüyüş yolu, seyir terası ve restoran çalışmalarını da inceleyen Vali Memiş, firma yetkililerinden bilgi aldı.
Memiş, burada yaptığı açıklamada ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nce yapılan çalışmaların tamamlandığında şelaleye önemli değer katacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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