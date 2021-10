Geleneksel Türk Oyunları programı renkli görüntülere sahne oldu Oba kültürü yansıtıldı, atlı gösteriler nefes kesti

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği 5. Geleneksel Türk Oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

5. Geleneksel Türk Oyunları Şöleni’ne Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol Erzurum Obasına gelişte güreşçiler ve atlı spor kulübü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi tarafından karşılandı. Erzurum’da kız isteme töreni yapıldı, ardından da bahşişler verildi. Davetliler kendilerine hazırlanan oba çadırında kendilerine sunulan ikramlardan yediler ardından da hep birlikte oba gezisi yapıldı.

5.Geleneksel Türk Oyunlarına aşıkların atışmaları, Erzurum’a özgü kavurga pişirilmesi, ocakta mısır patlatılması, kalay yapılması, güreş gösterileri ve şenlik alanında birçok etkinlik yapıldı.



"Milletleri millet yapan değer yargıları unutulmasın"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı açıklamada, “Milletleri millet yapan değer yargıları unutulmasın, gençliğimiz tarafından sevilsin, günümüzde profesyonel spor dalları da elbette çok önemli ama bunun yanında da geleneğimiz olan bu tür etkinlikleri de unutmayalım. Vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdiler” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise, “Sporun her alanında Erzurum tam bir spor kenti durumunda, iki bin rakımda kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerinin bulunmasıyla, Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinin birisi konumunda bulunmasıyla, geleneksel oyunlarıyla da büyük bir farkındalık oluşturuyor. Türkiye’de başka bir ilde bu kadar FİFA standartlarına sahip bir kent olduğunu düşünmüyorum, geleneksel oyunların organize edildiği bir başka il az bulunuyor, organize edilen bu şenliğe emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cirit gösterileri, günümüz edebiyatçılarının maketlerinin canlandırılması, çadırların önünde kazanlarda pişirilen mısır, kavurga, hedik, bulgur, pilav obaya gelen vatandaşlara ikram edildi.

