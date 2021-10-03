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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin kişisel tüm verileri koruma altında

İHA

Öğrencilerin kişisel tüm verileri koruma altında

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi, öğrencileri ile akademik ve idari personeline sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması ile entegre çalışmaya devam ediyor.
Bu kapsamda öğrencilerin sağlık bilgilerinin Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden öğrenci kartlarına tanımlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İçişleri Bakanlığınca salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi ve insanların toplu olarak bulunulan yerlere girebilmeleri için Covid19 aşı bilgisi veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin bildirilmesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak Atatürk Üniversitesinin de bu uygulamaya riayet ettiğini söyledi.
Covid19 virüsünün neden olduğu hastalıklardan korunmak adına, değişen koşulları da dikkate almak suretiyle küresel ölçekte alınan tedbir kararlarını Atatürk Üniversitesi bünyesinde de uyguladıklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Tüm mensuplarımız ile onların temas ettiği herkesin sağlığını düşünerek adımlarımızı atıyoruz. Öğrencilerimizin de derslerinden azami ölçüde istifade etmeleri için koronavirüsün yayılımını önlediği, hastalığın etkilerini de önemli ölçüde azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan aşılarını da vurulmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Rektör Çomaklı: "Tüm Gayemiz Bizlere Emanet Edilen Öğrencilerimize Sağlıklı Bir Eğitim Hayatı Sunmaktır"
Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan Araştırma Hastanesinin uzun yıllardır hem ülkemize hem de çevre ülkelere hizmet verdiğini, bu doğrultuda sağlık alanında oldukça tecrübeli bir kurum olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, hem hastaların hem de öğrencilerin bu zamana kadar kişisel tüm verilerinin gizlilik esasına uygun olarak korunduğunu söyleyerek: “Kişilerin tahlil, test, rapor, aşı durumu gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgiler Kanunun 6’ncı maddesine göre kişisel sağlık verisi niteliği taşımakta olup, özel nitelikli kişisel veri kategorisinde bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi olarak biz de Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) almış olduğu kararlara uygun olarak süreci yürütüyor, yasaların verdiği yetkilerin dışına çıkmadan öğrencilerimizin sağlıklarıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Amacımız bizlere emanet edilen öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitimlerine ve yaşantılarına devam etmeleridir. Bunun için de gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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