Müzik eşliğinde dans eden atın gösterisi ilgi gördü

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü Başkanı Hatem Yıldırım'ın 'Devlet' adını verdiği Arap atı; davul, zurna ve mehter marşı eşliğinde dans ediyor. 10 yaşındaki atı kendisinin eğittiğini söyleyen Yıldırım, "5 senedir cirit sahalarında hem oynuyor hem de müzikle dans ediyor" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'inci Cirit Turnuvası ve Oba Yaşam Kültürü etkinlikleri Erzurum-Erzincan kara yolunun 5'inci kilometresindeki Etno alanında yapıldı. Erzurum geleneklerinin tanıtıldığı ve cirit müsabakalarının yapıldığı etkinliklere davul, zurna ve mehter marşı eşliğinde dans eden Arap atı 'Devlet' damga vurdu. Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü Başkanı Hatem Yıldırım'a ait at, çok sayıda davetli önünde dans gösterisi yaptı. Çalan müziğe ayaklarıyla eşlik eden, zaman zaman şaha kalkan at, büyük ilgi gördü. At, davetlilerin cep telefonu kamerasıyla da sık sık görüntülendi.

Gösteri sonrası yorulan atına su içiren Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü Başkanı Hatem Yıldırım,1 yıl süreyle atına dans dersi verdiğini belirterek,, "Davul vurdu mu, oynamaya başlıyor. Atın kanında var, biraz ben de eğittim. Yaklaşık 5 seneden beri hem cirit meydanlarında koşturuyor hem de davul ve mehter marşı duymaya başladı mı oynuyor" diye konuştu.

