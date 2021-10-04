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Türkiye’de sadece Erzurum’da yapılabiliyor Nöropsikoloji laboratuarında sporcuların bilinçsel faaliyetleri ölçülüyor

İHA

Türkiye’de sadece Erzurum’da yapılabiliyor Nöropsikoloji laboratuarında sporcuların bilinçsel faaliyetleri ölçülüyor

Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm, Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan Nöropsikoloji laboratuarında sporcuların bilinçsel faaliyetleri ölçülüyor.
Türkiye’de böyle bir laboratuarın sadece Erzurum’da bulunduğunu belirten merkez yöneticileri fonksiyonel yakın kızıl ötesi cihazları ile aynı zamanda da EEG sistemi ile beyindeki fiziksel dalgalanmaları ve beyindeki kan yoğunluğu görülebiliyor.
Yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm, Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sporun tüm branşlarında fiziksel, fizyolojik ve psikolojik ölçümler yapılıyor.
Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı ve aynı merkezde müdür yardımcılığı yapan Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Ağduman, merkezin işleyişi hakkında bilgi verdi.
Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi’nin ortak protokolü ile gerçekleştirilen merkezde 5 adet laboratuvar bulunduğunu belirterek, “Bu laboratuvarların tümü spor branşlarında ki her bir bireye ve takımlara hizmet veriyor. Spor Merkezi çok önemli bir konumda bulunuyor. Bunun nedeni Türkiye’de farklı illerde bu merkezin bir başka alternatifi bulunmuyor. İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir gibi bazı illerde bulunuyor, bu merkezin özelliği Doğuda oluşu ve aynı zamanda da yüksek irtifada bulunan tek merkez oluşudur. Bu merkezin hem Erzurum’a hem de Üniversitemize katkısı çok fazladır. Şöyle söylersek Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi konumunda olduğu içindir. Takımlar ve sporcular açısından tercih edilir konumdadır. Bu merkezin Klima ortamda oluşu, sporcuların daha rahat ortamlarda antrenman yapmalarını sağlıyor. Yapılan antrenmanlardan daha fazla verim elde edilmesi, Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan kamp merkezimizde kamp sırası, kamp öncesi veya sonrası ya da sezonun her hangi bir bölümünde tamamıyla teknik heyetin denetimiyle, sporcuların gelişimini takip etmeleri ya da sporcuların sakatlık ve risk haritalarının çıkarılmaları takip ediliyor. Sakatlanmış bir sporcunun spora geri dönüşümünü ölçebilmek merkezimizde bu testler yapılıyor. Erzurum’un spor turizmine bir katkısı da bulunuyor” diye konuştu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile protokol imzalandığını dile getiren kılıcı, “Federasyonda bulunan sporcular ve Olimpik takımda bulunan sporcular belirli aralıkla merkezimize gelerek sporcu ölçümlerini yaptıracaklardır. Bu ölçümlerde o an ki sporcunun seviyesi, gelişimini takip edip ilgili kişilere veriyoruz. Merkezimizde 5 laboratuvar bulunuyor, bunlar egzersiz fizyolojik laboratuvarı, atletik performans laboratuvarı, hareket analiz laboratuvarı, sinir bilim laboratuvarı bulunuyor. Bu merkezde bulunan laboratuvardan diğer illerde ki merkezlerde bulunmuyor. Merkezimizde sporcuların performansları, verilen sorulara tepkilere beyinsel olarak ne tepki veriyor olmalarını ölçüyoruz. Bir sporcu antrenman yapamadığı durumlarda o sporcunun sanal ortamlarda antrenman yapmalarını teşvik etmek, Yine çok önemli bir konu ise bir hafta önce yapılan çalışmada, maske kullanımının sporcuların eğitimine nasıl etki ettiğine yönelik çalışmamız da oldu. Bunun analizleri devam ediyor. Spor evrenseldir, evrensel bir platformda da yarışmak için gerekli donanıma sahip olmanız lazım, bu laboratuvarların oluşumu yalnızca bizler için değil, bölgemizde bulunan Akademisyenler, daha sonra da ülkemizde bulunan tüm Akademisyenler bir proje yapma ihtiyacı duyarsa gelip bizimle istişare ederek, gereken şartlar oluşturduktan sonra da hizmetine devam edebilirler. Bu da çok ciddi bir kazançtır” ifadelerini kullandı.
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Ağduman, ise bir yıl önce resmi olarak çalışmalara başladıklarını belirterek, “İçinde bulunduğumuz laboratuvar Nöropsikoloji Laboratuvarıdır. Türkiye’de sporla ilgili böyle bir laboratuvar bulunmuyor. Bu laboratuvarda sporcuların bilinçsel faaliyetlerini ölçüyoruz. Sporcunun aynı zamanda da davranışlarını ölçüyoruz. Fonksiyonel yakın kızıl ötesi cihazları ile aynı zamanda da EEG sistemi ile beyindeki fiziksel dalgalanmaları, beyindeki kan yoğunluğunu görebiliyoruz. Sporcunun önce çeşitli testlerini yapıyoruz, sonra da onlara farklı uygulamalar yapıyoruz. Önceki ve sonra ki gelişmeleri ölçüyoruz. Spor bilimciler çok sayıda başvuru yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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