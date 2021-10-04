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Gelinlik 60'ında nasip oldu

DHA

Gelinlik 60'ında nasip oldu


Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Mübeccel Çakmak Aykul (60), emekli polis memuru 3 çocuk babası Salih Aykul (60) ile nikah masasına oturdu. Bugüne kadar taliplilerine `Hayır´ diyen Çakmak'a gelinlik giymek 60'ında nasip oldu.
Oltu ilçesindeki Efkan Ala Kültür Merkezi'nde yapılan düğüne, Mübeccel Çakmak Aykul ve Salih Aykul çifti araç konvoylarıyla geldi. Konfetiler patlatılarak salona giren çift, ilk danslarını etti. Oltu Belediyesi Nikah Memuru Serkan Alkan'ın nikahlarını kıydığı çift, ardından düğün pastasını kesip birbirlerine ikram etti. Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Aykul çifti, davetlilerle halay çekip gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.
Eşi Mübeccel´i zor ikna ettiğini söyleyen Salih Aykul, ilk eşinin vefat ettiğini belirterek, "Yalnızlık çekilmiyor. Mübeccel Hanım ile dünya evine girdik. Çok mutluyum" dedi.
Bugüne kadar çıkan taliplilerini geri çevirdiğini belirten Mübeccel Çakmak Aykul ise, "Nasip bugüneymiş. İnşallah hayırlı, uğurlu olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2021-10-04 09:49:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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