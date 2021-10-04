7 katlı binanın terasına yıldırım düştü

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde 7 katlı binanın terasındaki şömineye yıldırım isabet etti.
Oltu'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aydınevler Apartmanı'nın 7'nci katındaki terasa yıldırım düştü. Olay anında kimsenin olmadığı teras kattaki dairede, şöminede hasar meydana geldi. Apartmanda oturan İsmail Altun (60), olay anında kendisinin iş yerinde ailesinin ise dışarda olduğunu belirterek, "Önce sağanak etkili oldu, sonra da yıldırım düştü. Eve döndüğümüzde yıldırım bizim dairenin teras katındaki şömineye vurmuş. Çok şükür ki biz evde yoktuk. Yoksa zarar görebilirdik, verilmiş sadakamız varmış" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Murat AYDIN
2021-10-04 15:04:41
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