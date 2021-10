ER-VAK’tan Tabyalar ziyaretine ücret alınmasına tepki

Aziziye ve Mecidiye Tabyaları’nı ziyaret edenlerden ücret alınmasına bir tepkide ERVAK’tan geldi.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, ‘‘Nene Hatun’un torunları olarak bizleri üzmüştür. Buralar antik tiyatro ve benzeri yerler değildir. Bu Tabyalar, bir milletin var olma mücadelesinin yiğitçe sergilendiği anlamlı mekânlardır.’ dedi.

Tarihin izini sürmek ve geçmişte yaşananları hatırlamak düşüncesiyle yine ErVak’ın fikrî alt yapısını oluşturduğu ‘9 Kasım Yürüyüşü’ ile on binlerce vatandaşımızın Aziziye ve Mecidiye Tabyalarını görmelerinin sağlandığını anlatan Başkan Güzel, Tabyaların şehrin gündemine girmesinden sonra yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini, bu tarihî mekânların olduğu alanın ‘Milli Park’ ilan edildiğini söyledi.

‘ErVak olarak hedeflerinin ilkinin bu yerlerin ‘Millî Park’ ilan edilmesi, ‘Mecidiye Tabyası’ nın da ‘Harp Tarihi Müzesi’ vasfını kazanmasıdır’ diye konuşan Başkan Güzel, şunları söyledi: ‘Geçmişte kimsenin fazla haberdar olmadığı Tabyalar, Erzurum Kalkınma Vakfı (ErVak) tarafından çeyrek asır önce yapılan bir ‘Sultan Sekisi Toplantısı’nda gündeme getirilmiş ve bu etkinlikten sonra Tabyalar şehrin gündemine taşınmıştı. Özellikle, şehre çok yakın olmasına rağmen çoğu vatandaşın görmediği Aziziye ve Mecidiye Tabyaları uzun uğraşılar sonunda halka açılmış, bu çalışmalar neticesinde çeşitli restorasyonlar ve etkinlikler yapılarak bu iki tabya ön plana çekilmişti. Bilindiği üzere 9 Kasım 1877 tarihinde Erzurum halkının destan yazdığı Aziziye Savaşları bu Tabyalarda yapılmış, millî kahramanımız Nene Hatun burada efsaneleşmiş ve öldükten sonra da bu Tabyaların bağrına emanet edilmişti. Tarihin izini sürmek ve geçmişte yaşananları hatırlamak düşüncesiyle yine ErVak’ın fikrî alt yapısını oluşturduğu ‘9 Kasım Yürüyüşü’ ile on binlerce vatandaşımızın Aziziye ve Mecidiye Tabyalarını görmeleri sağlandı’

‘Bu toprakları vatan yapanların ruhlarını sızlatacaktır’

ERVAK Başkanı Güzel, ‘Buralar antik tiyatro ve benzeri yerler değildir. Bu Tabyalar, bir milletin var olma mücadelesinin yiğitçe sergilendiği anlamlı mekânlardır. Bu yüce ruhun tanıtılması ve anlaşılması her türlü maddî kazancın üzerindedir. Ücret mukabili bu mekânların ziyarete açılması başta Nene Hatun olmak üzere bu toprakları vatan yapanların ruhlarını sızlatacaktır. Nene Hatun’un mezarını ziyaret için ücret ödemek kesinlikle kabul edilebileceğimiz bir şey değildir’ şeklinde konuştu.

Başkan Güzel, ErVak olarak, önceliklerinin Türk tarihi için oldukça önemli olan Aziziye Zaferi ve bu zaferi kazanan ecdadın kanlarını döktükleri mekânlarla millet olma bilincinin tanıtılması, gelecek nesillere aktarılmasının göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

