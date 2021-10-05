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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dölekli, "Türkiye'nin termal başkenti olacağız"

İHA

Dölekli, "Türkiye'nin termal başkenti olacağız"

Erzurum’un Pasinler İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yapılan yeni büyük kaplıca, yeni aile kabinleri ve Termal Kale Otel’in hizmete açıldığını duyurdu. Çalışmaları ile halkın gönlünde taht kuran Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Türkiye'nin termal başkenti olacağız" dedi.
Turist Kale Otel
Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, atıl durumda bulunan Turistik Kale Otel’in yeniden imar edildiğini söyledi. Kale Otel’in restorantının, odalarının, lobisi, kabinleri ve çevresinin yenilendiğini kaydeden Başkan Dölekli,” Bu otel ve kabinler kullanılmaz haldeydi. Bu oteli ve iç mekanlarını başkan sona yeniledik. Yeni aile kabinleri yaptık. İnsanların hem tatil yapıp hemde şifaları sulardan faydalanması için beş yıldız konforunda bir otel haline getirdik. Bu otel ve kabinlerden faydalanmak için yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Otelimizde son derece lüks bir de restoranımız var. Oteldeki kabinlerin saati büyüklüğüne göre saati 100150 lira arasında değişiyor” dedi.
Büyük Kadın Kaplıcası
Mevcut büyük kaplıcanın da tamamen tadilattan geçirildiğini söyleyen Başkan Dölekli,” Bu kaplıcamızı kadınlara ayırdık. Artık bu büyük kaplıcamız yalnız kadınlara hizmet verecek. Önceden gündüz kadınlar akşam erkekler bu kaplıcayı kullanıyordu. Fiyatını kişi başı 10 lira olarak belirledik” diye konuştu.
Büyük Erkek Kaplıcası
Mevcut kaplıcanın bulunduğu alana yeni büyük erkek kaplıcası yaptıklarını anlatan Başkan Dölekli, termal turizminde iddialı olduklarını yineledi. Yeni büyük kaplıcanın içerisinde duş, kurna ve yıkanma yerleri ile büyük bir sauna bulunduğunu söyleyen Başkan Dölekli,” Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar bu kaplıcamız erkek müşterilerimize hizmet veriyor. Çok şükür artık kadınlar ve erkekler kaplıcaya girmek için sıra beklemiyor. Termal turizmde Pasinler’i hak ettiği yere getireceğiz. Bu kaplıcamızdan faydalanmak isteyenler 15 lira ücret ödüyorlar” dedi.
Yeni Aile Kabinleri
Turistik Termal Otel’e ek olarak yeni aile kabinleri de yaptıklarını söyleyen Başkan Ahmet Dölekli, bu kabinlerin havuzlarının hem çok büyük hem de kalabalık aileler için uygun olduğunu belirtti. Kabinlerde havuz yanında duş, hamam ve yatak ve dinlenme odaları ve mutfaklarında bulunduğunu kaydeden Başkan Dölekli,” Bir lüks otelde aradığınız herşeyi yeni aile kabinlerinde bulabilirisiniz. İki katlı kabinlerin alt katında havuz üst katında ise dinlenme odaları var. Yerli ve yabancı turistler için ihtiyaç duyulan herşey bu kabinlerde mevcut” diye konuştu.
Küçük Kaplıca
Termal turizm bölgesinde bulunan küçük kaplıcanın da tamamen yenilendiğine değinen Başkan Dölekli,” Şirin güzel bir kaplıca oldu. Bu kaplıcamız da gün içerisinde hizmet veriyor. Ayrıca özel günler için de bu küçük kaplıcamız halkımızın hizmetindedir. Özel günler için bu kaplıcamızdan yararlanmak isteyenler saati 200 liradan faydalanabilecekler” diye konuştu.
Kaplıcaların Faydaları
Pasinler Kaplıcalarının tarihi ve faydaları hakkında da bilgi veren Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Kaplıcamız Zulkadiroğullarından 1373 yılında Şah Bey tarafından yapılan Pasinler Kaplıcaları, bugüne kadar tadilat ve yenileme çalışmalarıyla korunarak günümüze kadar getirildi. Pasinler’de bulunan büyük, küçük, kale otel kaplıcaları ile yıllardır Pasinlerlilerin ve çevre illerden gelen şifa arayan vatandaşlara hizmet veriyor. Pasinler Kaplıcalarının kaynak suyunun sıcaklığı 45 derece olup, en önemli özelliklerininse suyunun Bikarbonatlı, Klorürlü, Sodyumlu, karbondioksitli ve kısmen radyoaktif bir bileşime sahip olmasından dolayı romatizma, sinir ve kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklara, eklem ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi geldiği araştırmacılar tarafından belirlenmiştir" diye konuştu.
"Türkiye'nin Termal Başkenti olacağız"
Pasinler'i hak ettiği yere getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Dölekli, "Mevut kaplıcalarımızın ve Kale Otel’in tadilatı, yeni büyük kaplıcamız, yeni aile kabinleri yerli ve yabancı turistlerin ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yaklaşık 10 milyon lira kadar yapmış olduğumuz yatırımlarla Pasinler ilçemizi inşallah termal turizmde cazibe merkezi haline getireceğiz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Kaplıcalardaki yenilikler devam edecek. Tamamen yenilenen ve vatandaşımıza hizmet verecek olan kaplıcalarımızla Türkiye'nin termal başkenti olacağız" dedi.

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