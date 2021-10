Erzurumlu kadınlar “Nerede kalmıştık” dedi "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği Projesinin tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde “Nerede Kalmıştık” başlıklı eğitim seferberliği projesi tanıtım toplantısı Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda yapıldı.

Tanıtım toplantısına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve çok sayıda kadın katılımcı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından “Nerede Kalmıştık Eğitim Seferberliği Projesi” tanıtım filmi gösterildi.

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik açış konuşmasında, “Geçen hafta Ankara’da tanıtımı yapılan program bu hafta da Erzurum’da Ak Parti Erzurum Milletvekili Sayın Zehra Taşkesenlioğlu Ban öncülüğünde yapıyoruz. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eğitime çok önem veriyor. Kadının eğitime fırsat eşitliğine çok önem veriyor. Bunu da hayata geçirebilmek için projeler yapılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen projede Erzurum’da da bir fark olacağını düşünüyoruz. Eğitimi bir şekilde yarıda kalmış kadınlarımızın Ak Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları aracılığı ile 4 yıl süreli Eğitim Seferberliği Projesinde yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Nerede Kalmıştık diyen tüm kadınlarımızın yanında olacağımızı söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında, “Bu projeyi hayata geçiren Emine Erdoğan Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim. Hayat bir sürekliliktir, devamlılıktır, medeniyet anlayışımızda iki günü birbirine denk olan bizden değildir buyurulur. Okumamış olabiliriz, okutulmamış olabiliriz bunlar insanda bir eksikliktir lakin okumanın yaşı yoktur. Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz. Nerede kalmıştık projesi sayesinde ülkemizde okuma seferberliği başlatıldı. Çevremizde okumamış kadınlarımızı, erkeklerimizi, düzenlenen kurslara katılmalarını öneriyorum. Tüm kurslarımız ücretsizdir” diye konuştu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da konuşmasında toplumun en önemli kilometre taşının aile olduğunu belirterek, “Yuvayı her zaman deriz ki dişi kuş yapar. Bu ifadeden hareket edersek demek ki ailenin de mimarı kimdir, her zaman kadındır. Toplumunda mimarı kadındır. Güçlü toplum oluşturabilmek için güçlü kadın oluşturmak lazım. Kadının ortaya çıktığı medeniyetlerde yüz yıllara varan başarılarla doludur. Bu gün belki dünyamızda yüz binlerce kadın eğitimden mahrum kalıyor, belki milyonlarca kadın savaştan dolayı, yaşanan yoksulluklardan dolayı bulunduğu yerden göç etmek yani yer değiştirmek zorunda kalıyor. Bakıldığı zaman onlara bakıyoruz ki onlarda kadın, bilimde, sanatta, sporda, yüzlerce kadın başarıya imza atıyor. Erzurum’dan gür sesle seslenelim ki başarıların altına imza atacak kadınlarımızın sesine ses verelim. Hükumet olarak en önem verdiğimiz alanlardan birisi eğitimdir. Okul sayılarını artırdık, derslik sayılarını artırdık, Erzurum’da okullarda ki öğretmenlerin yüzde doksan dokuzu atanmış öğretmenlerdir. Yalnızca 4 yılda Erzurum’da 10 bin 500 kadınımız mesleki eğitim kapsamından eğitimlerini aldılar. Kız çocuklarımızı yeniden eğitime katmanın çabası içerisindeyiz. Eğitimleri yarım kalan kadınlarımız için ne diyoruz, haydi buradan başlayın demenin zamanıdır. Hanımlar sizlerle yeni bir hikaye yazmak için yola çıkmış bulunuyoruz” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş de törende yaptığı konuşmada, “Belki de Türkiye’de ilk tanıtım öncülerinden birisi konumunda olabiliriz. Bu programın Erzurum’da yapılmasından memnuniyet duyuyorum. Bu projeye sonuna kadar sahip çıkacağız. Erzurum eğitim kentidir. Anadolu’nun ilk üniversiteleri Erzurum’da bulunuyor. Erzurum okumaya çok önem veriyor. Erzurum Devlet odaklı bir kent durumunda, özel sektörün etkili olmadığı konumdayız. Tekstil kent bölgemiz var, burada çalışan personelin yüzde 80'e yakını kadınlardan oluşuyor. Buralarda çalışan personel sayısı neredeyse 5 bin civarında. Palandöken Dağı'ndaki otellerin tamamı yenileniyor. Büyük otellerin yapımına başlanacak. Buralarda çalışanların çoğunluğu hanımlardan oluşuyor. Erzurum’da 2 şey yaptık, bunlardan birincisi nitelikli okul müdürleri, işini seven ve işine sahip çıkanlarla çalışmak istiyoruz, kodlama atölyeleri açtık, kodlama demek yani cep telefonlarının yazılımını yapan programları yapmak anlamına geliyor. Köylerde görev yapan öğretmenlerimi kutluyorum, kucaklıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

