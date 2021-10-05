Erzurum’da zirve beyaza büründü

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Erzurum’da sağanak dolu yağışı sonrası zirve beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan zirve manzaralı görüntüler oluşturdu.

Erzurum’da saat 16.00’da aniden başlayan dolu yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 2 bin 900 rakımda dolu yağışı sonrası oluşan beyaz örtü sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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